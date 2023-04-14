Чжоу Гуаньюй: «Уверен, я еще выступлю на домашнем для себя Гран-при «Формулы-1»

Пилот « » рассказал, что с нетерпением ждет возможности выступить на домашнем для него .

Шанхайский этап должен был состояться в 2023 году, но был отменен из-за слишком строгих ограничений и политики нулевой терпимости в отношении ковида со стороны властей Китая. Позже многие ограничения были сняты, но в «Ф-1» не стали вновь перекраивать расписание.

«Конечно, я разочарован, но такой исход можно было предвидеть – с учетом все ограничений, и что мы недостаточно рано открыли границы в Китае. Поэтому, когда дата проведения Гран-при Китая была назначена на апрель, я понимал, что ситуация будет пограничной.

Так что я предвидел такой исход, но не сильно расстроен. Уверен, у меня еще будет домашний Гран-при в карьере. Это вопрос времени.

Я также не сомневаюсь, что когда Гран-при состоится, то все билеты будут проданы и трибуны будут переполнены.

В последние годы я стал чувствовать, как популярность «Формулы-1» в Китае стала расти, уже после того, как я стал гонщиком. Многие люди захотели побывать на трассе, самим сесть за руль гоночной машины, которые стали интересоваться просмотром гонок. Это очень приятно видеть.

И мне кажется, что следующим важным шагом должно стать проведение домашнего Гран-при, чтобы люди, только недавно заинтересовавшиеся «Формулой-1», могли вживую все это испытать», – рассказал Чжоу.

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