Квят в форме «Ламборгини»: «Счастлив начать новое приключение с культовым итальянским брендом»

Теги Формула-1 Даниил Квят Ламборгини WEC стиль Авто

«Ламборгини» продемонстрировала фото Даниила Квята в комбинезоне итальянской марки.

Экс-пилот «Формулы-1» стал заводским пилотом «Ламборгини» и будет пилотировать прототип LMDh в высшем классе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и серии IMSA в следующем сезоне.

«Я очень счастлив начать новое приключение с «Ламборгини» в проекте LMDh в 2024-м! Для меня большая честь представлять культовый итальянский бренд в международных гонках по всему миру», – прокомментировал новость Квят.

Квят будет выступать за «Ламборгини» в высшем классе WEC в 2024 году

Фото: сайт «Ламборгини»

2 комментария

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GtSwan
Удачи в новой серии гонок!
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Red Line
красивое
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