Квят в форме «Ламборгини»: «Счастлив начать новое приключение с культовым итальянским брендом»

«Ламборгини» продемонстрировала фото в комбинезоне итальянской марки.

Экс-пилот «Формулы-1» стал заводским пилотом «Ламборгини» и будет пилотировать прототип LMDh в высшем классе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и серии IMSA в следующем сезоне.

«Я очень счастлив начать новое приключение с «Ламборгини» в проекте LMDh в 2024-м! Для меня большая честь представлять культовый итальянский бренд в международных гонках по всему миру», – прокомментировал новость Квят.

Квят будет выступать за «Ламборгини» в высшем классе WEC в 2024 году

Фото: сайт «Ламборгини»