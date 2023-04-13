Квят в форме «Ламборгини»: «Счастлив начать новое приключение с культовым итальянским брендом»
«Ламборгини» продемонстрировала фото Даниила Квята в комбинезоне итальянской марки.
Экс-пилот «Формулы-1» стал заводским пилотом «Ламборгини» и будет пилотировать прототип LMDh в высшем классе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и серии IMSA в следующем сезоне.
«Я очень счастлив начать новое приключение с «Ламборгини» в проекте LMDh в 2024-м! Для меня большая честь представлять культовый итальянский бренд в международных гонках по всему миру», – прокомментировал новость Квят.
Квят будет выступать за «Ламборгини» в высшем классе WEC в 2024 году
Фото: сайт «Ламборгини»
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