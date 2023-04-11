Даниэль Риккардо: «Хочу выступать за топ-команду «Ф-1», а не страдать на 18-м месте»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Даниэль Риккардо Авто

Даниэль Риккардо не готов к возвращению в «Формулу-1» любыми средствами.

В нынешнем сезоне австралиец является третьим пилотом «Ред Булл». Дэн признался, что собирается выступать лишь за топ-команду.

«По ходу сезона ты не видишь общую картину. Даже сейчас я могу оглянуться назад на два года в «Макларене» и сказать: «Окей, я понимаю, почему что-то не сработало, я мог сделать вот это лучше или по-другому, убрать это и добавить то».

Если я вернусь на решетку в следующем году, то уже буду знать, где нужно действовать иначе, и это классно. У меня не было бы такого понимания, если я бы до сих пор гонялся.

В нынешнем году нужно понять, чего я хочу, но также и чего не хочу. И, полагаю, я уже знаю ответ на этот вопрос. Я не хочу начинать с начала. Не хочу оказаться на решетке просто ради того, чтобы оказаться, и страдать на 18-м месте. В общем, не собираюсь возвращаться любой ценой.

Понимаю, что получить место в топ-команде труднее. Но я хочу оказаться именно там. Я знаю, что раскрываюсь, когда на кону что-то большее. Все, чего я желаю – сражаться среди лидеров. Да, найти кокпит будет несколько труднее, но я буду искать», – сообщил Риккардо в интервью Fox Sports.

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7 комментариев

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Rodbert
Зря он так, сейчас много команд готовятся к приходу в Ф1 и Дэнчик был бы одним из первых кандидатов на роль лидера. А теперь кто его возьмет, если он не готов таскать рояль.
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Алексей Маракушев
После провальных сезонов в Маке, минимум года "отдыха" третьим пилотом - какие нафиг ему топы? Делает хорошую мину при плохом пилотаже. Боюсь, топов ему не видать как своих шлёпок с шампанским.
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See what
Разве «Ред Булл» не топ-команда.
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igoru
Профукал уже топ команду.
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Рнпрл Аари
Жаль конечно что шансов у него мало. В конце сезона думаю будет уже рад середнякам.
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Сергей Богатырёв
Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но... не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями! (с)
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Norvezhets2m
Чтоб гоняться за топ-команду, для начала нужно хотя бы гоняться.
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