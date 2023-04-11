Даниэль Риккардо: «Хочу выступать за топ-команду «Ф-1», а не страдать на 18-м месте»

Даниэль Риккардо не готов к возвращению в «Формулу-1» любыми средствами.

В нынешнем сезоне австралиец является третьим пилотом «Ред Булл». Дэн признался, что собирается выступать лишь за топ-команду.

«По ходу сезона ты не видишь общую картину. Даже сейчас я могу оглянуться назад на два года в « » и сказать: «Окей, я понимаю, почему что-то не сработало, я мог сделать вот это лучше или по-другому, убрать это и добавить то».

Если я вернусь на решетку в следующем году, то уже буду знать, где нужно действовать иначе, и это классно. У меня не было бы такого понимания, если я бы до сих пор гонялся.

В нынешнем году нужно понять, чего я хочу, но также и чего не хочу. И, полагаю, я уже знаю ответ на этот вопрос. Я не хочу начинать с начала. Не хочу оказаться на решетке просто ради того, чтобы оказаться, и страдать на 18-м месте. В общем, не собираюсь возвращаться любой ценой.

Понимаю, что получить место в топ-команде труднее. Но я хочу оказаться именно там. Я знаю, что раскрываюсь, когда на кону что-то большее. Все, чего я желаю – сражаться среди лидеров. Да, найти кокпит будет несколько труднее, но я буду искать», – сообщил Риккардо в интервью Fox Sports.

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