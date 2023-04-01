Даниэль Риккардо: «Могу один год побыть в цветах «Ред Булл», они не навсегда»

Теги возможные переходы Гран-при Австралии Макларен Ред Булл Формула-1 Даниэль Риккардо Тед Кравиц Авто

Даниэль Риккардо намекнул на уход из «Ред Булл».

Австралиец потерял место в «Макларене» и стал третьим пилотом команды из Милтон-Кейнса. После квалификации в Мельбурне Риккардо пообщался с журналистом Sky Sports Тедом Кравицем, который отметил, что Дэн смотрится «одиноко» и «печально» на пит-уолл «Ред Булл».

«Но мне идут эти цвета, так ведь? Все в порядке. Я могу это поделать один год, они не навсегда», – ответил Риккардо.

«Не навсегда?» – уточнил Кравиц.

«Не навсегда, нет-нет», – подтвердил пилот.

Ранее Даниэль высказывался о том, что готов снова рассмотреть возможность участия в «Формуле-1».

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3 комментария

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Антон Якимцев
В Астон Мартине шикарно бы Дэн смотрелся в следующем году вместо Ферни.
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Великий Алонсо
Я бы хотел увидеть Дэна ещё в Ф1, гонщик он классный, весёлый. Вместо какого-нибудь Цуноды вообще было бы шикарно
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Рнпрл Аари
Понял что за 10 млн не возьмут, решил умерить аппетит.
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