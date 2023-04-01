Даниэль Риккардо: «Могу один год побыть в цветах «Ред Булл», они не навсегда»

Даниэль Риккардо намекнул на уход из «Ред Булл».

Австралиец потерял место в « » и стал третьим пилотом команды из Милтон-Кейнса. После квалификации в Мельбурне Риккардо пообщался с журналистом Sky Sports Тедом Кравицем, который отметил, что Дэн смотрится «одиноко» и «печально» на пит-уолл « ».

«Но мне идут эти цвета, так ведь? Все в порядке. Я могу это поделать один год, они не навсегда», – ответил Риккардо.

«Не навсегда?» – уточнил Кравиц.

«Не навсегда, нет-нет», – подтвердил пилот.

Ранее Даниэль высказывался о том, что готов снова рассмотреть возможность участия в «Формуле-1».

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