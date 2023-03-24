Даниэль Риккардо о целях на 2023 год: «Хочу прибавить и стать лучше в мотокроссе»

Резервный пилот « » рассказал о том, что несмотря на статус запасного будет стараться всеми силами помогать команде в этом сезоне.

При этом Риккардо признал, что отсутствие постоянной гоночной практики дает ему возможность заняться хобби, на которое раньше просто не хватало времени.

«За все время, что я себя помню, это первый год, когда мои цели не на сто процентов сосредоточены на гонках и соревнованиях. И хотя этот элемент по-прежнему присутствует, в этом году он проявляется в несколько другом качестве. И теперь у меня есть свое отдельное пространство для других целей и желаний (не связанных с гонками).

С профессиональной точки зрения в этом году я хочу стать для «Ред Булл» по-настоящему командным игроком. Я вернулся в эту атмосферу, в это окружение, в семью, с которой у меня связано множество прекрасных воспоминаний. Однако в этом году речь точно идет не обо мне, а о команде – о том, чтобы внести свой вклад в общее дело и помочь всем, чем смогу.

Поработать на симуляторе, изучить особенности поведения болида, помочь команде в работе над развитием различных узлов – вот, на чем я сосредоточен. А в ответ эта работа поможет развитию моих способностей, уверенности, удовольствию от пилотажа.

К тому же, в этом году у меня есть такая роскошь, как возможность заняться какими-то вещами, которыми хочется, но на которые раньше у меня постоянно не хватало времени.

Люди могут подумать, что я так шучу, но я правда хочу прибавлять за рулем своего 110-кубового байка в мотокроссе. Мне всегда очень нравились мотоциклы, но возможности погонять на них никогда не было – потому что на это просто не хватало времени.

Но мне нравится осваивать новые навыки и я думаю, что стремление к совершенству, которое мне присуще, в итоге захватит и это мое хобби. Уверяю вас, это самое классное занятие, которое только можно придумать на двух колесах. Кататься с друзьями на природе, прыгать с трамплинов – я прихожу в полный восторг от одной мысли», – рассказал Риккардо.

Судьи могут «потерять» болид «Ф-1» на треке с сотней камер? Даже когда его транслируют по ТВ? Оказывается, да!