Серхио Перес: «Наличие Ферстаппена в качестве ориентира определенно делает тебя лучше, как гонщика»

Пилот « » рассказал, что в отношениях с у него нет никаких проблем. И что в команде царит прекрасная атмосфера.

«Мы уважаем друг друга намного больше, чем могут подумать люди. За кадром в команде царит прекрасная атмосфера. Между обоими сторонами боксов существует взаимное уважение. Мне кажется, мы с ним оба достаточно взрослые люди, чтобы понимать, что правильно, а что нет. Так что я не жду никаких изменений в подходе команды.

Понятно, что сейчас именно Макс находится в наилучшей форме среди всех гонщиков «Ф-1», в этом нет никаких сомнений. И в сочетании с такой командой и такой машиной именно его победить труднее всего. Поэтому я должен выкладываться на максимуме, чтобы показывать высокий уровень на каждом Гран-при.

Наличие Макса в качестве ориентира определенно делает тебя лучше, как гонщика. Он заставляет тебя выкладываться на пределе возможностей. Кроме того, сейчас я все больше чувствую себя единым целым с машиной и командой. И теперь я знаю, в каком направлении мне нужно двигаться в работе с машиной», – рассказал Перес.

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