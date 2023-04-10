Гюнтер Штайнер: «Первый спринт в Баку может быть хаотичным – после Австралии просто представьте, сколько там может быть красных флагов»

Теги Формула-1 регламент Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о новом формате гоночного уик-энда со спринт-заездами.

Команды согласовали изменения, согласно которым гоночный уик-энд будет состоять из пяти сессии, и проходить которые будут в следующем порядке:

Пятница: 1-я практика, квалификация к Гран-при

Суббота: квалификация к спринту, спринт

Воскресенье: основная гонка

Всего в этом сезоне данный формат будет использовать

Штайнер отметил, что лично ему нравится появление отдельной квалификации к спринту, и что спринтерский заезд не будет отныне влиять на основную гонку:

«Да, безусловно. Впервые я сам заговорил о таком варианте еще в прошлом году. Я сразу говорил, сейчас в субботу утром мы просто наблюдаете за тем, как растет трава – просто потому что ты не можешь ничего делать с машиной (в режиме закрытого парка) и просто ездишь по кругу. Да, ты можешь узнать что-то о работе шин, но стоит ли оно того?

Первый спринт в Баку и правда может получиться хаотичным, но так даже интереснее. Надеюсь, хаоса не будет, но на самом деле всякое бывает. Баку – это всегда гонка…Если у нас было три красных флага в Австралии, просто представьте, сколько красных флагов, с учетом двух гонок, может быть в Баку?»

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4 комментария

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Rodbert
Кто придумал проводить спринт в опаснейшем Баку? Вы еще в Монако его проведите (это шутка если что). Из Австралии похоже выводов не сделали.
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Ascari
Да после Австралии все тихонько проедут паровозиком и всё...
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Jetter
Идеальный формат. Поменьше практик, побольше квалификаций и гонок.
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Рнпрл Аари
Можно не надо красных флагов?)
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