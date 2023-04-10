Гюнтер Штайнер: «Первый спринт в Баку может быть хаотичным – после Австралии просто представьте, сколько там может быть красных флагов»
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о новом формате гоночного уик-энда со спринт-заездами.
Команды согласовали изменения, согласно которым гоночный уик-энд будет состоять из пяти сессии, и проходить которые будут в следующем порядке:
Пятница: 1-я практика, квалификация к Гран-при
Суббота: квалификация к спринту, спринт
Воскресенье: основная гонка
Всего в этом сезоне данный формат будет использовать
Штайнер отметил, что лично ему нравится появление отдельной квалификации к спринту, и что спринтерский заезд не будет отныне влиять на основную гонку:
«Да, безусловно. Впервые я сам заговорил о таком варианте еще в прошлом году. Я сразу говорил, сейчас в субботу утром мы просто наблюдаете за тем, как растет трава – просто потому что ты не можешь ничего делать с машиной (в режиме закрытого парка) и просто ездишь по кругу. Да, ты можешь узнать что-то о работе шин, но стоит ли оно того?
Первый спринт в Баку и правда может получиться хаотичным, но так даже интереснее. Надеюсь, хаоса не будет, но на самом деле всякое бывает. Баку – это всегда гонка…Если у нас было три красных флага в Австралии, просто представьте, сколько красных флагов, с учетом двух гонок, может быть в Баку?»
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