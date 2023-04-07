«Не думаю, что мы будем менять концепцию машины». Вассер подтвердил подготовку обновлений для болида «Феррари»

Руководитель «Феррари» подтвердил ранее появившуюся информацию о масштабных обновлениях болида, которые команда готовит к началу европейской части сезона.

При этом Вассер исключил вариант с полной сменой концепции болида и отметил, что команда будет дорабатывать нынешнюю машину.

«Будем ли мы менять концепцию болида? Нет, я так не думаю. У нас есть целый ряд обновлений, которые будут постепенно внедряться. Нет, скорее всего не в Баку, потому что для этого этапа у нас уже есть подходящий аэродинамический пакет. К тому же, с учетом проведения спринта в рамках уик-энда в Баку, обкатывать новинки там было бы непросто. Но для гонок в Майами, Имоле, не для Монако, и для Барселоны мы готовим обновления болида, которые будут постепенно появляться.

Мы придерживаемся плана. Мы внесли некоторые поправки с точки зрения баланса машины и ее поведения, и уже в Мельбурне все выглядело заметно лучше. Так что мы продолжим двигаться в этом направлении.

Это не новая машина, если вам хочется ее так называть. Мы не привезем на Гран-при нечто совершенно другое. Нет, мы продолжим обновлять эту машину и постараемся достичь в этом значительного прогресса», – рассказал Вассер.

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