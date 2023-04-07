Джонни Херберт: «На мой взгляд Ферстаппен уже входит в число лучших гонщиков из всех, что мы когда-либо видели»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Джонни Херберт Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт рассказал, что считает Макса Ферстаппена одним из лучших гонщиков в истории чемпионата.

По словам Херберта, два титула Ферстаппена позволяют ему войти в число лучших за всю историю «Ф-1».

«Вообще это довольно трудно, но на мой взгляд Ферстаппен уже входит в число лучших гонщиков из всех, что мы когда-либо видели. Потому что, опять же на мой взгляд, тут очень важна стабильность, а Макс не делает ошибок.

Еще до того, как он выиграл свой первый титул, все говорили о том, что этот парень – следующий большой пилот. Так что мы всегда понимали, что этот парень очень хорош и что он и правда особенный. И теперь, когда он уже стал двукратным чемпионом «Формулы-1», мне кажется, мы можем говорить о том, что он уже вошел в числе лучших гонщиков, что мы когда-либо видели.

Сейчас мне всегда нравится наблюдать за ним и я всегда поражаюсь тому, на что он способен. Точно так же пару лет назад поражал воображение своими выступлениями Льюис Хэмилтон, и для него это еще не закончилось. Но в нем был вот этот «вау-фактор».

Что бы вы ни думали о Максе с его манерой активно работать локтями, пробивая себе путь наверх в гонках, это тоже является неотъемлемой частью гонок. Да, мне такой стиль не очень нравится, но это не имеет значения. Потому что то, что Макс порой совершает за рулем болида – это нечто невероятное.

Мне нравится то, что Макс делает сейчас. Что касается его места в общем рейтинге в истории – ну, это сложный вопрос, ведь сейчас времена отличаются от того, что было раньше», – рассказал Херберт.

«Мерседес» бьется за лидерство с «Ред Булл» – он восстал? Или это остальные команды «Ф-1» теперь в кризисе?

2 комментария

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Luca di Montezemolo
Вот что ньюивозка делает, тут ролик вчера видел с посылом смотрите какой обгон, как рик в австралии кого то опередил, какое то невероятно позднее торможение , вообще не по траектории и попал без проблем в поворот, а потом он слез с ньюивозки и всё, нет больше поздних торможений без ньюивозки, ну а этот несомненно самый великий из чемпионов и прочее бла бла, нажимает кнопку пролетает мимо других машин с разницей 36 км, а потом за 2 прямые и пару поворотов делает + 2 секунды, вот что значит скиллище, правда на прямых любой может летать говорил хорнер раньше. Главное не повторять ошибку рика и фета, и никогда не слазить с ньюивозки до пенсии, а то вопросы к скиллу появятся, был ли он вообще или это тачка лишь ,на которой выиграет даже платифи и мазепин, так ведь утверждал раньше максик обесценивая других.
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sir_shir
Максик, конечно, уже 2-кратный, а многим такого и не снилось, но хватит перегибать!
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