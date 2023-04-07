Джонни Херберт: «На мой взгляд Ферстаппен уже входит в число лучших гонщиков из всех, что мы когда-либо видели»

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал, что считает одним из лучших гонщиков в истории чемпионата.

По словам Херберта, два титула Ферстаппена позволяют ему войти в число лучших за всю историю «Ф-1».

«Вообще это довольно трудно, но на мой взгляд Ферстаппен уже входит в число лучших гонщиков из всех, что мы когда-либо видели. Потому что, опять же на мой взгляд, тут очень важна стабильность, а Макс не делает ошибок.

Еще до того, как он выиграл свой первый титул, все говорили о том, что этот парень – следующий большой пилот. Так что мы всегда понимали, что этот парень очень хорош и что он и правда особенный. И теперь, когда он уже стал двукратным чемпионом «Формулы-1», мне кажется, мы можем говорить о том, что он уже вошел в числе лучших гонщиков, что мы когда-либо видели.

Сейчас мне всегда нравится наблюдать за ним и я всегда поражаюсь тому, на что он способен. Точно так же пару лет назад поражал воображение своими выступлениями , и для него это еще не закончилось. Но в нем был вот этот «вау-фактор».

Что бы вы ни думали о Максе с его манерой активно работать локтями, пробивая себе путь наверх в гонках, это тоже является неотъемлемой частью гонок. Да, мне такой стиль не очень нравится, но это не имеет значения. Потому что то, что Макс порой совершает за рулем болида – это нечто невероятное.

Мне нравится то, что Макс делает сейчас. Что касается его места в общем рейтинге в истории – ну, это сложный вопрос, ведь сейчас времена отличаются от того, что было раньше», – рассказал Херберт.

«Мерседес» бьется за лидерство с «Ред Булл» – он восстал? Или это остальные команды «Ф-1» теперь в кризисе?