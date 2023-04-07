Джонни Херберт: «На мой взгляд Ферстаппен уже входит в число лучших гонщиков из всех, что мы когда-либо видели»
Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт рассказал, что считает Макса Ферстаппена одним из лучших гонщиков в истории чемпионата.
По словам Херберта, два титула Ферстаппена позволяют ему войти в число лучших за всю историю «Ф-1».
«Вообще это довольно трудно, но на мой взгляд Ферстаппен уже входит в число лучших гонщиков из всех, что мы когда-либо видели. Потому что, опять же на мой взгляд, тут очень важна стабильность, а Макс не делает ошибок.
Еще до того, как он выиграл свой первый титул, все говорили о том, что этот парень – следующий большой пилот. Так что мы всегда понимали, что этот парень очень хорош и что он и правда особенный. И теперь, когда он уже стал двукратным чемпионом «Формулы-1», мне кажется, мы можем говорить о том, что он уже вошел в числе лучших гонщиков, что мы когда-либо видели.
Сейчас мне всегда нравится наблюдать за ним и я всегда поражаюсь тому, на что он способен. Точно так же пару лет назад поражал воображение своими выступлениями Льюис Хэмилтон, и для него это еще не закончилось. Но в нем был вот этот «вау-фактор».
Что бы вы ни думали о Максе с его манерой активно работать локтями, пробивая себе путь наверх в гонках, это тоже является неотъемлемой частью гонок. Да, мне такой стиль не очень нравится, но это не имеет значения. Потому что то, что Макс порой совершает за рулем болида – это нечто невероятное.
Мне нравится то, что Макс делает сейчас. Что касается его места в общем рейтинге в истории – ну, это сложный вопрос, ведь сейчас времена отличаются от того, что было раньше», – рассказал Херберт.
«Мерседес» бьется за лидерство с «Ред Булл» – он восстал? Или это остальные команды «Ф-1» теперь в кризисе?
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