Фернандо Алонсо: «Гоняюсь и тренируюсь каждый день с мыслями о том, что третий титул возможен»

Пилот « » Фернандо Алонсо рассказал, что верит в свой шанс стать трехкратным чемпионом «Формулы-1».

По словам Алонсо, речь не идет о нынешнем сезоне, и что команде предстоит многого добиться, чтобы получить шанс на победу в чемпионате.

«Конечно, такова цель, хотя я думаю, что в данный момент нам не стоит витать в облаках – для начала нужно прочно встать на ноги. Цель команды – просто провести хороший сезон. В 2022 году у «Астон Мартин» были трудности, так что цель на кампанию 2023 года – просто постараться стать лучше, прибавить, лучше разобраться с машиной, ее возможностях, развивать новый проект.

Да, я верю, что третий титул возможен – поэтому и продолжаю выступать в гонках. Да, это очень серьезный вызов – и мы знаем, что нам предстоит преодолеть некоторые трудности, а также победить несколько топ-команд, которые сейчас находятся на вершине. Но я гоняюсь каждый день и тренируюсь каждый день с мыслями о том, что третий титул возможен», – рассказал Алонсо.

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