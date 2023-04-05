Карлос Сайнс о болиде «Феррари»: «Посмотрим, улучшат ли ситуацию новинки, сейчас наши возможности в гонках ограничены»

Пилот «Феррари» поделился мнением о том, как для команды на данный момент складывается сезон-2023.

По словам Сайнса, он стал комфортнее чувствовать себя за рулем болида, однако сама машина стала медленнее и сейчас не претендует на победы в гонках.

«В каком-то смысле я скучаю по сезону-2022, потому что тогда я хотя бы знал, что в моем распоряжении есть машина, способна выигрывать поулы и гонки.

В этом году ощущения за рулем болида стали лучше – особенно в гонках. У меня нет пилотажных проблем с чем-то конкретным, скорее мне пока просто не удалось проехать на этой машине несколько действительно хороших кругов в квалификации. И я и правда пока не лучшим образом выступаю в квалификациях.

В гонках же я в целом стараюсь выступать в соответствии с возможностями машины, которые прямо сейчас не слишком велики. Посмотрим, улучшат ли ситуацию новинки, улучшат ли наши возможности в гонках. Потому что сейчас эти возможности довольно сильно ограничены», – рассказал Сайнс.

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