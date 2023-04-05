Жан Алези: «Дирекция гонки действовала в соответствии с правилами – Сайнс виноват сам»

Теги Гран-при Австралии ФИА Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Жан Алези Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Жан Алези высказался о концовке Гран-при Австралии и решениях стюардов, которые вызвали недовольство участников.

Особенно сильно после финиша был недоволен Карлос Сайнс – гонщик «Феррари» получил 5-секундный штраф за разворот болида Фернандо Алонсо на предпоследнем рестарте. В результате, уже на последнем рестарте, в рамках которого гонщики просто проехали круг за машиной безопасности и финишировали, Сайнс выпал из очковой зоны.

«На Гран-при Австралии возникло множество споров в связи с действиями дирекции гонки. Мне понятно впечатление людей, которые увидели очень хаотичную гонку, но я не разделяю их жалоб. На мой взгляд, дирекция гонки принимала решения в строгом соответствии с правилами.

Я также думаю, что штраф Карлоса Сайнса тоже вполне объясним. В футболе или других видах спорта бывает, что игроков штрафуют в самом конце матча. И, если честно, Сайнс в данной ситуации виноват сам – ведь именно он допустил ошибку вскоре после рестарта», – рассказал Алези.

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2 комментария

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Wrister-Killer
Ответ dw4xbhdgb8
Никто не спорит, что штраф заслуженный. Суть в том, что если они вернули решетку рестарта и Алонсо не получил повреждений, в чем тогда суть штрафа
в том, что Сайнс запустил череду аварий своей ошибкой, изза чего несколько машин вынуждены были сойти. Его действия имели последствия. Стюарды исправили то, что могли исправить, но вернуть те же Альпин на решетку уже было невозможно.

Я считаю всех надо так штрафовать, чтобы дважды подумали прежде чем тормозить так поздно.
+5
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+4
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dw4xbhdgb8
Никто не спорит, что штраф заслуженный. Суть в том, что если они вернули решетку рестарта и Алонсо не получил повреждений, в чем тогда суть штрафа
+2
-1
+1
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