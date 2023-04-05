Жан Алези: «Дирекция гонки действовала в соответствии с правилами – Сайнс виноват сам»

Бывший пилот «Формулы-1» высказался о концовке Гран-при Австралии и решениях стюардов, которые вызвали недовольство участников.

Особенно сильно после финиша был недоволен – гонщик «Феррари» получил 5-секундный штраф за разворот болида Фернандо Алонсо на предпоследнем рестарте. В результате, уже на последнем рестарте, в рамках которого гонщики просто проехали круг за машиной безопасности и финишировали, Сайнс выпал из очковой зоны.

«На Гран-при Австралии возникло множество споров в связи с действиями дирекции гонки. Мне понятно впечатление людей, которые увидели очень хаотичную гонку, но я не разделяю их жалоб. На мой взгляд, дирекция гонки принимала решения в строгом соответствии с правилами.

Я также думаю, что штраф Карлоса Сайнса тоже вполне объясним. В футболе или других видах спорта бывает, что игроков штрафуют в самом конце матча. И, если честно, Сайнс в данной ситуации виноват сам – ведь именно он допустил ошибку вскоре после рестарта», – рассказал Алези.

У Леклера – худший старт за «Феррари» и нокаут от эмоций. Пихает напарнику за пустяк и первым же маневром уезжает в гравий