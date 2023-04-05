Жан Алези: «Дирекция гонки действовала в соответствии с правилами – Сайнс виноват сам»
Бывший пилот «Формулы-1» Жан Алези высказался о концовке Гран-при Австралии и решениях стюардов, которые вызвали недовольство участников.
Особенно сильно после финиша был недоволен Карлос Сайнс – гонщик «Феррари» получил 5-секундный штраф за разворот болида Фернандо Алонсо на предпоследнем рестарте. В результате, уже на последнем рестарте, в рамках которого гонщики просто проехали круг за машиной безопасности и финишировали, Сайнс выпал из очковой зоны.
«На Гран-при Австралии возникло множество споров в связи с действиями дирекции гонки. Мне понятно впечатление людей, которые увидели очень хаотичную гонку, но я не разделяю их жалоб. На мой взгляд, дирекция гонки принимала решения в строгом соответствии с правилами.
Я также думаю, что штраф Карлоса Сайнса тоже вполне объясним. В футболе или других видах спорта бывает, что игроков штрафуют в самом конце матча. И, если честно, Сайнс в данной ситуации виноват сам – ведь именно он допустил ошибку вскоре после рестарта», – рассказал Алези.
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Я считаю всех надо так штрафовать, чтобы дважды подумали прежде чем тормозить так поздно.