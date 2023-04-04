Жан Тодт: «Те, кто говорят, что что-то знают о здоровье Михаэля Шумахера, ничего не знают»

Жан Тодт рассказал, как относиться к слухам о здоровье Михаэля Шумахера

Экс-президент ФИА и бывший начальник Михаэля в « » является одним из немногих, кого допускают к семикратному чемпиону «Формулы-1». Шумахер получил травму головы в конце 2013 года во время катания на лыжах.

«Давайте оставим это и будем уважать стремление [жены Михаэля] Коринны и детей к неприкосновенности частной жизни – мы понимаем, что инцидент имел последствия. Те, кто говорят, что что-то знают, ничего не знают.

Я постоянно его навещаю. Он и его семья – моя семья», – сказал Тодт.

Жан Тодт: «У Михаэля Шумахера и Ферстаппена есть общее – лучшие команды. Леклер смог бы гоняться как Макс»

Фелипе Масса: «Рекорд Шумахера в ближайшем будущем не будет побит. Не думаю, что Хэмилтон выиграет 8-й титул – не в этом сезоне и не на этой машине»