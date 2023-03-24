Фелипе Масса: «Рекорд Шумахера в ближайшем будущем не будет побит. Не думаю, что Хэмилтон выиграет 8-й титул – не в этом сезоне и не на этой машине»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о том, что может ждать «Формулу-1» в ближайшие годы.

Масса не исключает, что Ферстаппену и «Ред Булл» удастся выдать такой же удачный отрезок, как и конкурентам ранее, и что Макс в итоге может замахнуться на 5-6 титулов.

Масса считает, что шансы Ферстаппена обогнать Михаэля Шумахера по количеству титулов выше, чем у Льюиса Хэмилтона, которому для этого остается выиграть всего один чемпионат.

- Фелипе, как часто вы думаете о своем бывшем напарнике ?

– На самом деле, я думаю о Михаэле каждый день. Мы здорово выступали в «Феррари». Михаэль был отличным напарником. Я горжусь тем, что у меня был шанс поработать с ним. Михаэль – настоящая легенда.

- Его рекорд как семикратного чемпиона «Формулы-1» до сих пор не побит…

– И не будет в ближайшем будущем. Да, конечно, у тоже семь титулов, но я не думаю, что он сможет выиграть восьмой титул – по крайней мере не в этом сезоне и не за рулем вот этой машины. Болид «Мерседеса» слишком плох, чтобы у Льюиса мог появиться реалистичный шанс как-то вмешаться в борьбу за титул. Он может гоняться так хорошо, как только хочет, но у него слишком медленная машина.

- Кто является фаворитом?

– Разумеется, . На старте сезона они производят впечатление! Чтобы сравняться с «Ред Булл», Хэмилтону и « » в ближайших гонках нужно как-то отыграться отставание в 0,6-0,8 секунды на круге. У «Мерседеса» хорошая команда, но я не думаю, что они на это способны. В особенности если в «Ред Булл» тоже будут дорабатывать свою машину.

- Хэмилтон хочет продлить свой контракт еще на несколько лет. У него по-прежнему есть все необходимое, чтобы выигрывать чемпионат?

– Никогда не стоит допускать такую ошибку и сбрасывать Хэмилтона со счетов. После Михаэля Шумахера и Айртона Сенны, Льюис – лучший гонщик, когда-либо выступавший в «Формуле-1». Помимо колоссального опыта, на его стороне и потрясающее чувство болида. Льюис способен снова выиграть чемпионат – но для этого ему нужна конкурентоспособная машина. Сейчас у него такой нет.

- Значит, новая эра в «Формуле-1» еще не наступила?

– Я думаю, это происходит прямо сейчас. Макс становился чемпионом два последних года. Не вижу причин, по которым он не мог бы выиграть и третий титул подряд. И гораздо больше. Он может выиграть четыре, пять, шесть титулов.

- Поясните…

– Чтобы выдать такую серию, очень много факторов должны сложиться воедино. И пока это и происходит. Макс не допускает ошибок, у «Ред Булл» превосходная машина с отличным двигателем. Так было с Михаэлем в «Феррари» (пять титулов в 2000-2004 годы), с Льюисом и «Мерседесом» (шесть титулов в 2014-2020 годы). Сейчас начинают складываться идеальные условия для такой же эры «Ред Булл».

- С точки зрения рекорда Михаэля по титулам, можно ли сказать, что Ферстаппен представляет собой большую угрозу, нежели Хэмилтон?

– В данный момент – да. Макс не ошибается. Он гоняет как робот. Для своего возраста он очень зрелый гонщик. Два титула сделали его только лучше. Сейчас он больше расслаблен, не так агрессивен. Он по-прежнему порой пользуется грубой силой и орудует ломом, но делает это более целенаправленно. Однако в следующем году борьба за титул может выглядеть совсем иначе – если «Мерседес» вновь обретет свою силу. В этом и притягательность «Ф-1». А с 2026 года все вообще может измениться.

- Начнется новая эра, двигатели на 50 процентов будут электрическими…

– Именно. А в «Формуле-1» уже давно происходит так, что зачастую побеждать тот, у кого лучший двигатель. Кто знает, смогут ли в «Ред Булл» вместе с новыми партнерами из «Форда» построить такой двигатель? «Феррари» тоже не стоит недооценивать. А «Мерседес» доминировал в предыдущую эру.

- В лице Шарля Леклера, у «Феррари» есть топ-гонщик с потенциалом чемпиона мира…

– Шарль является выдающимся гонщиком, как Макс и Льюис. В данный момент именно он представляет собой главную угрозу для «Ред Булл». Их второй пилот Серхио Перес слишком нестабилен. То же самое в «Феррари» можно сказать про Карлоса Сайнса. В «Мерседесе» претендентом на титул в ближайшие годы может стать и напарник Льюиса Джордж Расселл.

- Обойдя Хэмилтона?

– Я в него верю. Не стоит забывать, что в прошлом году, в свой первый сезон в «Мерседесе», Джорджу удалось опередить Хэмилтона в чемпионате. Невероятное достижение. До этого Льюис за всю свою карьеру только раз проигрывал напарнику – Нико Росбергу в 2016 году. Так что да, Джордж – топ-гонщик.

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