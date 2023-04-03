Джордж Расселл: «Наверняка, «Ред Булл» ограничивает мощность болида»

Теги Ред Булл Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что «Ред Булл» скрывает настоящую скорость RB19.

«Наверняка, они ограничивают мощность. Думаю, они не очень хотят показывать весь потенциал, потому что чем быстрее они кажутся, тем больше спорт будет стараться их сдерживать. Полагаю, в действительно они, возможно, на 0,7 секунды быстрее всего остального пелотона.

Не знаю, какова сейчас разница в темпе, но у Макса [Ферстаппена], как и у «Ред Булл», нет причины слишком сильно атаковать. Справедливости ради они правда отлично поработали. Мы не можем с этим ничего сделать – нужно просто заниматься собой», – заявил Расселл.

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4 комментария

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melmi
Было забавно наблюдать за Джорджем как он терся у болидов РБ , когда останавливали гонку под первый красный флаг
Потом подошел Риккьярдо и прогнал шпиона
Эти все разговоры в пользу бедного
Нам всем хочется интриги и не хочется получать очередной самовоз
Но эти амплитуды высказываний улыбают
То перед ГП Хэмилтон плачет что все плохо , то после ГП «Охрта началась»
Сейчас месяц перерыва и многое может поменяться
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Тима Тимощенко
Ответ Великий Алонсо
Привычное, унылое доминирование одной команды. Сначала РБ 4 сезона всех натягивали, потом Мерседес, теперь снова РБ. Как мне показалось, Ферстаппен уже и победам не особо радуется, все настолько буднично и легко, радость у Алонсо намного больше от 3 места, да даже у Хэмилтона от второго
а чему ему радоваться, старт проиграл, пропустил двух мерсов, разок ошибся, финиш под сэфти каром, никакой борьбы ни с кем не было, красные флаги нарушали спокойствие, да и трибуны показалось холодноваты были к максу, гонку выиграл конечно но вкус победы не почувствовал
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Великий Алонсо
Привычное, унылое доминирование одной команды. Сначала РБ 4 сезона всех натягивали, потом Мерседес, теперь снова РБ. Как мне показалось, Ферстаппен уже и победам не особо радуется, все настолько буднично и легко, радость у Алонсо намного больше от 3 места, да даже у Хэмилтона от второго
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kaimussen
Если Макс от Льюиса с ограниченной мощностью так уехал, то чемпионат можно заканчивать уже сегодня.
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