Джордж Расселл: «Наверняка, «Ред Булл» ограничивает мощность болида»

Пилот « » считает, что « » скрывает настоящую скорость RB19.

«Наверняка, они ограничивают мощность. Думаю, они не очень хотят показывать весь потенциал, потому что чем быстрее они кажутся, тем больше спорт будет стараться их сдерживать. Полагаю, в действительно они, возможно, на 0,7 секунды быстрее всего остального пелотона.

Не знаю, какова сейчас разница в темпе, но у Макса [Ферстаппена], как и у «Ред Булл», нет причины слишком сильно атаковать. Справедливости ради они правда отлично поработали. Мы не можем с этим ничего сделать – нужно просто заниматься собой», – заявил Расселл.

Что случилось на Гран-при Австралии: три красных флага, «Мерседес» бился с Ферстаппеном, Леклер в гравии