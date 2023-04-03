Джордж Расселл: «Наверняка, «Ред Булл» ограничивает мощность болида»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что «Ред Булл» скрывает настоящую скорость RB19.
«Наверняка, они ограничивают мощность. Думаю, они не очень хотят показывать весь потенциал, потому что чем быстрее они кажутся, тем больше спорт будет стараться их сдерживать. Полагаю, в действительно они, возможно, на 0,7 секунды быстрее всего остального пелотона.
Не знаю, какова сейчас разница в темпе, но у Макса [Ферстаппена], как и у «Ред Булл», нет причины слишком сильно атаковать. Справедливости ради они правда отлично поработали. Мы не можем с этим ничего сделать – нужно просто заниматься собой», – заявил Расселл.
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