Гельмут Марко: «Ферстаппен был абсолютно прав, когда решил излишне не рисковать, он ведь борется за чемпионат»

Советник «Ред Булл» поделился мнением о выступлении команды на Гран-при Австралии.

Марко отметил взвешенные действия Ферстаппена и нежелание нидерландца излишне рисковать в борьбе с пилотами « »:

«Когда дело дошло до решающих моментов, старт получился хорошим. При этом в этих битвах на старте Макс делал то, что должен был. «Мерседесам» было нечего терять, поэтому они пошли в атаку.

После обгона Льюиса, Макс контролировал ход гонки. А как вы знаете, когда Макс и Льюис оказываются рядом на трассе, обычно начинают лететь искры. Макс был абсолютно прав, когда решил не рисковать, ведь он борется за чемпионат».

В данный момент пилоты « » уверенно лидируют в чемпионате. В то время как в прошлом году все было наоборот – и после проблем в первых гонках:

«Мне кажется, после прошлогодней гонки Макс сказал, что ему потребуется еще 36 Гран-при, чтобы отыграться и стать чемпионом. Сейчас все выглядит намного лучше.

С другой стороны, преимущество над Алонсо составляет 24 очка – а это всего одна победа в гонке. При этом в Джидде у Макса были технические проблемы, а в Австралии Перес сам устроил себе трудности. Так что на самом деле для нас все не так просто, как заявляют некоторые».

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