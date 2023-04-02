Фернандо Алонсо о 5-секундном штрафе Сайнса: «По-моему, это слишком сурово»

Пилот « » считает наказание гонщика «Феррари» на Гран-при Австралии слишком жестоким.

После второго рестарта у Сайнса был контакт с Алонсо в первом повороте, в результате чего Фернандо развернуло. Карлоса признали полностью виновным в инциденте: пилот « » получил штраф в пять секунд и опустился на 12-е место. Сам Алонсо остался на третьей позиции.

«Возможно, штраф слишком суровый. На первом круге всегда очень тяжело оценить уровень сцепления, и я думаю, мы не врезаемся намеренно в другую машину. Мы знаем, что также рискуем своим болидом и финальной позицией, так что иногда приходится финишировать там, где не хотелось бы. Это просто часть гонок. Я пока не изучил тщательно повтор, но, по-моему, это [штраф в 5 секунд] слишком сурово», – сказал Алонсо.

Фернандо также отметил, что у него был контакт с кем-то и на самом старте гонки.

«Я не знал, кто меня тогда коснулся. На первом круге самого первого старта кто-то коснулся меня в третьем повороте, а затем на последнем рестарте [Алонсо имеет в виду рестарт после вторых красных флагов] меня явно коснулся Карлос в первом повороте.

Возможно, только в Джидде я провел нормальный старт – в Бахрейне у меня был контакт с Лансом [Строллом] в четвертом повороте – так что, походу, я всех там [на стартах] привлекаю! Но у нас достаточно сильная машина, так что не имеет значения, происходят ли у нас контакты с другими».

Гран-при Австралии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й