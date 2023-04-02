Фернандо Алонсо о 5-секундном штрафе Сайнса: «По-моему, это слишком сурово»

Теги Гран-при Австралии Феррари Фернандо Алонсо Карлос Сайнс Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает наказание гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса на Гран-при Австралии слишком жестоким. 

После второго рестарта у Сайнса был контакт с Алонсо в первом повороте, в результате чего Фернандо развернуло. Карлоса признали полностью виновным в инциденте: пилот «Феррари» получил штраф в пять секунд и опустился на 12-е место. Сам Алонсо остался на третьей позиции.

«Возможно, штраф слишком суровый. На первом круге всегда очень тяжело оценить уровень сцепления, и я думаю, мы не врезаемся намеренно в другую машину. Мы знаем, что также рискуем своим болидом и финальной позицией, так что иногда приходится финишировать там, где не хотелось бы. Это просто часть гонок. Я пока не изучил тщательно повтор, но, по-моему, это [штраф в 5 секунд] слишком сурово», – сказал Алонсо.

Фернандо также отметил, что у него был контакт с кем-то и на самом старте гонки. 

«Я не знал, кто меня тогда коснулся. На первом круге самого первого старта кто-то коснулся меня в третьем повороте, а затем на последнем рестарте [Алонсо имеет в виду рестарт после вторых красных флагов] меня явно коснулся Карлос в первом повороте. 

Возможно, только в Джидде я провел нормальный старт – в Бахрейне у меня был контакт с Лансом [Строллом] в четвертом повороте – так что, походу, я всех там [на стартах] привлекаю! Но у нас достаточно сильная машина, так что не имеет значения, происходят ли у нас контакты с другими». 

Гран-при Австралии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й

 

8 комментариев

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Юрий Петрищев
Это не то что сурово, наказан должен быть сам Фернандо, так как именно Алонсо спровоцировал столкновение резким перемещение болида слева направо, это отчетливо видно из болида Окона!
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xamer 9
Ответ Великий Алонсо
Думаю если бы рестарта не было, Фернандо говорил бы иначе
В том то и прикол, что одно дело -5 секунд в гонке, когда ты на 4 месте и максимум потеряешь по итогу 1-2 в зависимости от своего темпа, и другое те же секунды в рестарте на финише.
Фернандо тут адекватно оценивает, в отличие от комментаторов в самой новости про штраф, там аж слюной чуть не поперхнулись, доказывая что это самый справедливый штраф.
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Forever and Ever
Мудрый, в отличие от слабоумных судей. Но судя по всему в ФИА в судейский корпус слабоумие это главный критерий отбора.
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Alexandr Tarakanoff
Безотносительно деда, очень легко быть благородным и дипломатичным, когда всё заканчивается наилучшим путём. Однако, стоит заметить, что Алонсо стал более спокойным и аккуратным в выражениях. Мудрость с возрастом пришла судя по всему) Ну либо пиарщики вкупе с психологами поработали на славу
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TravenS
Лицемерненько) если бы не откат позиций, говорил бы другое) да собсна на радиопереговоре всё ясно было
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melmi
Как по мне Фернандо дипломата включил . Соотечественник, у него с Сайнсом хорошие отношения и не захотел их портить
Если бы не рестарт , то гонку можно было бы выкинуть в корзину , потому что Сайнс выкинул его с трассы
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Великий Алонсо
Думаю если бы рестарта не было, Фернандо говорил бы иначе
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Xosrov Namazov
Зёма всё-таки.
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