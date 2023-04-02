Джордж Расселл об аварии Албона: «Останавливать гонку красными флагами было совсем необязательно»

Теги Гран-при Австралии ФИА Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл остался недоволен решением дирекции гонки остановить Гран-при Австралии красными флагами после аварии Алекса Албона.

Официальной причиной остановки заезда стало то, что после аварии Албона на трассе оказалось слишком много гравия. И выпуск на трек машины безопасности дирекция гонки сочла недостаточной мерой.

Расселл стал одним из немногих, кто успел провести пит-стоп под машиной безопасности и до остановки гонки, и в результате просто откатился на 7-е место из группы лидеров.

Позже Расселл сошел с дистанции гонки из-за отказа и возгорания двигателя.

«Я считаю, что останавливать гонку красными флагами было совсем необязательно. Да, очевидно, что на трассе оказалось много гравия, но гоночная траектория при это была совершенно четкой. В прошлом мы гонялись и в гораздо худших условиях. Это напоминает предыдущее решение на Гран-при Саудовской Аравии, когда вылетевшая машина находилась далеко за пределами трассы.

Так что я даже не знаю, что сейчас происходит с некоторыми решениями дирекции гонки, мы все стараемся работать вместе с ФИА, чтобы улучшить ситуацию, но это, судя по всему, будет той еще задачей.

Я расстроен и раздосадован, потому что на этой трассе нельзя обгонять после пит-стопа. Я увидел, что Макс и Льюис не поехали в боксы и, если честно, сильно удивился. Я вернулся на трассу на седьмой позиции, на свежем комплекте «харда», и уже думал, что гонка наша.

Не вижу причин, по которым сегодня мы не могли бы выиграть эту гонку – видя то, как близки по темпу были Макс и Льюис. Да и учитывая темп, который мы демонстрируем в последнее время. Да, понятно, что Максу бы все равно пришлось проходить Льюиса, но это мог быть наш уик-энд», – рассказал Расселл.

Что случилось на Гран-при Австралии: три красных флага, «Мерседес» бился с Ферстаппеном, Леклер в гравии

15 комментариев

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Alexandr Tarakanoff
Ответ Мадина Уйгурова
Из-за красных флагов и сгоревшего мотора у Рассела гонка была испорчена. Но в следующий раз в чистом противостоянии и без пейс каров мы уже знаем, что Джордж не будет как Вольфф с его "сделаю все чтобы Льюис стал восьмикратным" играть на Сэра. Какая разница кто на подиуме? А кто по квалификациям побеждает и выиграл зачёт в прошлом году? суть не в этом сейчас, а в том, что вторикеллить человек отказался
Тяжело вторикеллить в команде, которая не борется за титул вообще. Будь это условно 2021 год, то спокойно ехал бы так, как ему сказали. И не важно быстрее он Льюиса или нет.
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Paninaro
Ответ Мадина Уйгурова
Из-за красных флагов и сгоревшего мотора у Рассела гонка была испорчена. Но в следующий раз в чистом противостоянии и без пейс каров мы уже знаем, что Джордж не будет как Вольфф с его "сделаю все чтобы Льюис стал восьмикратным" играть на Сэра. Какая разница кто на подиуме? А кто по квалификациям побеждает и выиграл зачёт в прошлом году? суть не в этом сейчас, а в том, что вторикеллить человек отказался
В Бахрейне было чистое противостояние.) Что до прошлого года, практически всё преимущество Жора создал за счёт вовремя появившихся пейс-каров, до появления которых был, как правило, позади. А, ну ещё сход Хэма в Абу-Даби. Но это ведь не считается, правда?)

Скажут - вторикеллить - будет, как миленький. Переса превзойдёт.)
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Антон Якимцев
Жору жаль, но тут он не прав, при всей ущербности руководителей гонок в современной F1, этот 🚩 был абсолютно логичным.
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NoobMaster666
На счет КФ он явно не прав, а вот если бы их не было, то Ферстаппен попал бы в ситуацию, где ему пришлось реально догонять Рассела после своего пита и шанс на победу был бы реален.
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Vasily OVV
Щебень на трассе. Круг болидов за пейскаром составляет может две минуты. Он что хочет чтобы работники бегали туда сюда убирали трассу? Выехал бы трактор еще для уборки... Я считаю, что правильно дали красные флаги, только Джорджу не повезло.
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Мадина Уйгурова
Ответ Paninaro
Тот, кто в итоге на подиуме?)
Из-за красных флагов и сгоревшего мотора у Рассела гонка была испорчена. Но в следующий раз в чистом противостоянии и без пейс каров мы уже знаем, что Джордж не будет как Вольфф с его "сделаю все чтобы Льюис стал восьмикратным" играть на Сэра. Какая разница кто на подиуме? А кто по квалификациям побеждает и выиграл зачёт в прошлом году? суть не в этом сейчас, а в том, что вторикеллить человек отказался
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Minuvert
Старт очень хороший был у Джорджа, много очков потерял по результатам гонки
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Alex Sin
Насчёт красных флагов согласен, загубили ими ф1. Чуть что на тебе, красный флаг. Отменить и давать как раньше только в чрезвычайных случаях.
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dw4xbhdgb8
Заныл
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Luca di Montezemolo
Ахаха, близки по темпу, когда понадобилось обогнать то 2 секунды мгновенно появились, а когда стало 3 круга через 1,5 вроде, кое кто затошнил и больше не атаковал вообще. Ну нельзя же таким наивным быть, при этом Хэм не то чтобы летел, альпин, фуры шли похожим темпом, не говоря уже об астоне.
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Serghei Cardasciuc
Какую-то ерунду сказал. Как бы он выйграл со сгоревшим мотором...
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Paninaro
Ответ Мадина Уйгурова
Джордж красава, в отличие от Боттаса сразу в начале гонки указал инженерам и Вольфу кто в этой команде номер 1.
Тот, кто в итоге на подиуме?)
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Мадина Уйгурова
Джордж красава, в отличие от Боттаса сразу в начале гонки указал инженерам и Вольфу кто в этой команде номер 1.
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Paninaro
Жору понесло.) Уже всё выиграл и РБ победил.)
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MosFzz
Конечно, а потом бы все ныли, что болиды катаются вместе с трактором по трассе. Вам не угодишь.
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