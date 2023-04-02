Джордж Расселл об аварии Албона: «Останавливать гонку красными флагами было совсем необязательно»

Пилот « » остался недоволен решением дирекции гонки остановить Гран-при Австралии красными флагами после аварии Алекса Албона.

Официальной причиной остановки заезда стало то, что после аварии Албона на трассе оказалось слишком много гравия. И выпуск на трек машины безопасности дирекция гонки сочла недостаточной мерой.

Расселл стал одним из немногих, кто успел провести пит-стоп под машиной безопасности и до остановки гонки, и в результате просто откатился на 7-е место из группы лидеров.

Позже Расселл сошел с дистанции гонки из-за отказа и возгорания двигателя.

«Я считаю, что останавливать гонку красными флагами было совсем необязательно. Да, очевидно, что на трассе оказалось много гравия, но гоночная траектория при это была совершенно четкой. В прошлом мы гонялись и в гораздо худших условиях. Это напоминает предыдущее решение на Гран-при Саудовской Аравии, когда вылетевшая машина находилась далеко за пределами трассы.

Так что я даже не знаю, что сейчас происходит с некоторыми решениями дирекции гонки, мы все стараемся работать вместе с , чтобы улучшить ситуацию, но это, судя по всему, будет той еще задачей.

Я расстроен и раздосадован, потому что на этой трассе нельзя обгонять после пит-стопа. Я увидел, что Макс и Льюис не поехали в боксы и, если честно, сильно удивился. Я вернулся на трассу на седьмой позиции, на свежем комплекте «харда», и уже думал, что гонка наша.

Не вижу причин, по которым сегодня мы не могли бы выиграть эту гонку – видя то, как близки по темпу были Макс и Льюис. Да и учитывая темп, который мы демонстрируем в последнее время. Да, понятно, что Максу бы все равно пришлось проходить Льюиса, но это мог быть наш уик-энд», – рассказал Расселл.

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