Гюнтер Штайнер: «Рано говорить о Риккардо в «Хаасе». Хюлькенберг провел лишь 2 гонки, надо дать ему шанс»

не исключил переговоры « » с .

В то же время руководитель команды считает, что пока не время рассуждать о возможном приглашении третьего пилота « » на сезон-2024.

«Еще рано говорить о смене состава в следующем году. Посмотрим, как пойдут дела с этими гонщиками. Может, я с ним поговорю в какой-то момент, но обещать ничего не могу. Если наши ребята будут здорово себя проявлять, то, полагаю, я оставлю состав.

Все захотят пообщаться с Даниэлем. Возможно, после года вне «Формулы-1» он снова поймет, чем хочет заниматься, и будет интересен всем в паддоке.

В нынешнем году у меня новый пилот [ ], он провел лишь две гонки. Надо дать ему шанс!» – сказал Штайнер.

Даниэль Риккардо: «Признаки указывают на возвращение в «Ф-1»