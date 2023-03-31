Гюнтер Штайнер: «Рано говорить о Риккардо в «Хаасе». Хюлькенберг провел лишь 2 гонки, надо дать ему шанс»

Теги возможные переходы Ред Булл Нико Хюлькенберг Формула-1 Даниэль Риккардо Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Гюнтер Штайнер не исключил переговоры «Хааса» с Даниэлем Риккардо.

В то же время руководитель команды считает, что пока не время рассуждать о возможном приглашении третьего пилота «Ред Булл» на сезон-2024.

«Еще рано говорить о смене состава в следующем году. Посмотрим, как пойдут дела с этими гонщиками. Может, я с ним поговорю в какой-то момент, но обещать ничего не могу. Если наши ребята будут здорово себя проявлять, то, полагаю, я оставлю состав.

Все захотят пообщаться с Даниэлем. Возможно, после года вне «Формулы-1» он снова поймет, чем хочет заниматься, и будет интересен всем в паддоке.

В нынешнем году у меня новый пилот [Нико Хюлькенберг], он провел лишь две гонки. Надо дать ему шанс!» – сказал Штайнер.

Даниэль Риккардо: «Признаки указывают на возвращение в «Ф-1»

1 комментарий

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Luca di Montezemolo
Дайте угадаю, спросили в Австралии про Рика, и он дипломатично съехал, по факту Рик хочет бабло которое Хаас ему не может дать, да и после ньюивозки в хаасе кататься как то смешно.
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