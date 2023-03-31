Даниэль Риккардо: «Признаки указывают на возвращение в «Ф-1»
Даниэль Риккардо высказался о возможном возвращении в «Формулу-1».
Австралиец покинул «Макларен» в конце прошлого сезона и стал третьим пилотом «Ред Булл». Перед этапом в Мельбурне Риккардо признался, что период, проведенный вне «Ф-1», помог ему переосмыслить себя.
«Признаки указывают на возвращение на решетку. Есть ощущение, что направление мыслей в моей голове и некоторые из новых привычек указывают на это. Прошло лишь несколько месяцев, но, думаю, жажду в каких-то вещах я уже утолил, скажем так.
Странно, но получилось так, что в те дни, когда у меня не было дел, я тренировался и занимался тем же, что и раньше.
Я сам себе босс и составляю собственный график – это многое во мне раскрыло. Я думал, что, возможно, буду просто сидеть на диване, целый день смотреть фильмы и есть фастфуд, но нет, я не такой. Даже эти вещи помогли понять, что мне не все равно», – заявил Дэн.
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