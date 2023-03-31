Даниэль Риккардо: «Признаки указывают на возвращение в «Ф-1»

Теги Гран-при Австралии Макларен Ред Булл Формула-1 Даниэль Риккардо Авто

Даниэль Риккардо высказался о возможном возвращении в «Формулу-1».

Австралиец покинул «Макларен» в конце прошлого сезона и стал третьим пилотом «Ред Булл». Перед этапом в Мельбурне Риккардо признался, что период, проведенный вне «Ф-1», помог ему переосмыслить себя.

«Признаки указывают на возвращение на решетку. Есть ощущение, что направление мыслей в моей голове и некоторые из новых привычек указывают на это. Прошло лишь несколько месяцев, но, думаю, жажду в каких-то вещах я уже утолил, скажем так.

Странно, но получилось так, что в те дни, когда у меня не было дел, я тренировался и занимался тем же, что и раньше.

Я сам себе босс и составляю собственный график – это многое во мне раскрыло. Я думал, что, возможно, буду просто сидеть на диване, целый день смотреть фильмы и есть фастфуд, но нет, я не такой. Даже эти вещи помогли понять, что мне не все равно», – заявил Дэн.

Даниэль Риккардо о целях на 2023 год: «Хочу прибавить и стать лучше в мотокроссе»

Алан Джонс: «Не представляю возвращение Риккардо в «Формулу-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jan Vorontsov
Ответ sh3rpan
Возможно как раз начал бунтовать, или "прибунтовывать", поэтому Риккардо и попросили, сказать что-то этакое, или просто намекнули, а он уже разболтал.
Возможно, если читать дальше заголовка, удастся обойтись без таких теорий.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sh3rpan
Ответ Алекс Клиторман
Какие там у него признаки? 🤣 Единственные признаки - это если Перес начнёт бунтовать, но я сомневаюсь что в этом вообще будет нужда. Макс уедет от него к середине сезона и всё.
Возможно как раз начал бунтовать, или "прибунтовывать", поэтому Риккардо и попросили, сказать что-то этакое, или просто намекнули, а он уже разболтал.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Young Lions
Т.е. для Риккардо "признаки" это его внутренние ощущения готовности и желания вернуться в Ф1? Хорошо, конечно, но пока нет никаких признаков того, что кто-то предложит ему место даже в команде аутсайдере
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kemal Gul
Пока в ф1 нет ни одного места, на которое Дэн мог бы претендовать. Так какие признаки?) Или он там Переса киллеру заказал?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RusSt
Он в том году говорилчто не хочет идти в аутсайдеры, видимо направление мыслей сменилось на пошел бы хоть куда лишь бы взяли
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Так говорит, как будто для возвращения достаточно одного его желания. Видимо, очень уверенно себя чувствует.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Клиторман
Какие там у него признаки? 🤣 Единственные признаки - это если Перес начнёт бунтовать, но я сомневаюсь что в этом вообще будет нужда. Макс уедет от него к середине сезона и всё.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Project2000
хорошим признаком возвращения может стать, если Дэн до середины лета выступит в паре гонок на стороне и покажет там достойный результат.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий