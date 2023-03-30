Карлос Сайнс: «У машины «Феррари» нет фундаментальных проблем, но она пожирает шины»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о текущих проблемах болида итальянской команды.

По словам Сайнса, текущие трудности в работе с резиной не позволяют «Феррари» бороться с лидерами чемпионата на равных.

«Честно говоря, по результатам первых гонок сезона мы пришли к выводу, что у нашей машины нет каких-то фундаментальных проблем. Просто сама машина получилась резкой, пиковой – и в гонке она порой ведет себе непредсказуемо.

Она довольно сильно пожирает шины. Так что нам просто нужно улучшить болид. Машина просто получилась слишком резкой, склонной к пиковым настройкам, а это делает ее сложной для работы в гонке. Нам нужно немного ее успокоить.

Хорошая новость – мы все знаем, в чем проблем. Это знают на трассе, знают в Маранелло. И у «Феррари» достаточно ресурсов, чтобы отреагировать на ситуацию. Если мы все будем двигаться в одном направлении, то я уверен, что команда сможет изменить ситуацию. Не в краткосрочной перспективе, конечно, но в среднесрочной да.

Надеюсь, обновления улучшат машину и облегчат нам работу с ней, потому что сейчас мы довольно сильно ограничены – мы не можем очень много бороться с соперниками на трассе, потому что в потоках «грязного воздуха» машиной становится очень трудно управлять.

Машина поедает шины, что не позволяет нам нормально атаковать в гонке, чтобы обгонять соперников. Или же нам приходится компенсировать это, сильно экономя шины в дальнейшем. В результате в гонке ты оказываешься зажат – и не можешь активно играться с вариантами. Но мы точно знаем свои слабые места и надеемся, что обновления улучшат ситуацию и позволят нам действовать более гибко», – рассказал Сайнс.

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6 комментариев

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RusSt
Давай пойдем дальше
-у мотора нет фундаментальных проблем он просто ломается
- у стратегов нет фундаментальных проблем они просто косячат
- у Сайнца нет фундаментальных проблем он просто сливает Леклеру
-У феррари нет фундаментальных проблем они просто слили еще один сезон
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кроссовер Айверсона
Ответ M93
Так разве чрезмерный расход резины не фундаментальная проблема? Как по моему она и есть.
Фундаментальная проблема это у Мерседеса, когда 2 года разрабатывали концепцию без понтонов, которая оказалась ошибочной.
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& Drew
Не нам, а вам, и вообще Сайнц засланный "казачок".
Мик, и тот выглядел бы лучше на его месте.
+1
-1
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Schiaff1no
У болида нет фундаментальных проблем, он сам проблема. уолтервайт.жпг
+1
-1
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M93
Так разве чрезмерный расход резины не фундаментальная проблема? Как по моему она и есть.
+6
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+6
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Skamar
Это и есть фундаментальная проблема, разве нет?
+3
-1
+2
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