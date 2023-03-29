Тото Вольфф: «Увиденный на последнем этапе прогресс действительно обнадеживает»

Исполнительный директор « » поделился мнением о прогрессе команды на старте сезона-2023.

«Прогресс, который мы увидели на этапе в Саудовской Аравии, действительно обнадеживает. Мы выжали максимум из болида и заработали неплохие очки. А что еще важнее – мы продолжили работу и все лучше понимаем особенности болида W14.

В работе на базе мы видим обнадеживающие признаки. Однако мы должны идти вперед шаг за шагом и не особо увлекаться, пока не увидим подтверждение повышения производительности в результатах на трассе.

Положение в расстановке сил среди команд позади «Ред Булл» очень плотное, и совсем небольшие разрывы между командами напрямую сказываются на набранных очках. Но отставание от лидеров остается значительным, и мы крайне заинтересованы в том, чтобы сократить его», – рассказал Вольфф.

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