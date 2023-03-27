Сафнауэр предлагал снять с гонщиков часть штрафных баллов: «Альпин» в меньшинстве – команды надеются, что с Гасли что-то случится»

Руководитель « » Отмар Сафнауэр рассказал о борьбе за «справедливость».

Новичок команды Пьер Гасли находится в уязвимом положении: француз набрал десять штрафных баллов и рискует заработать дисквалификацию на этап. Первые баллы «сгорят» лишь 22 мая.

Сафнауэр призывал к тому, чтобы снять с пилотов баллы, полученные за нарушения границ трассы и тому подобные проступки, и поднял тему на заседании Комиссии «Ф-1». смягчила правило с 2023 года, однако команды решили не применять регламент ретроспективно.

«На мой взгляд, правильно, что штрафные баллы присуждаются не за нарушения пределов трека, а за опасный пилотаж. Даже не знаю, как в правила попало подобное или вещи вроде слишком большой дистанции от машины безопасности.

Другой вопрос в том, нужно ли применить новое правило ретроспективно. Я всегда считал, что да, потому что это справедливо. Если мы признаем ошибку, то нужно исправить ее и задним числом, а не только смотреть в будущее.

Я оказался в меньшинстве. Наверно, предложение [списать баллы] поддержали три или четыре команды. Некоторые из тех, кто не сообщили причину, не поддержали предложение из конъюнктурных соображений – они надеются, что с нами что-то случится», – заявил менеджер.

Пьер Гасли: «4-5 пилотов будут под угрозой дисквалификации, если не пересмотреть систему штрафных баллов»

Алонсо взял сотый подиум в «Ф-1»! Первый был 20 лет назад – вот как тогда выглядели его нынешние соперники