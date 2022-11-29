Пьер Гасли: «4-5 пилотов будут под угрозой дисквалификации, если не пересмотреть систему штрафных баллов»

считает, что несколько гонщиков рискуют пропустить Гран-при в 2023 году.

Пилот, переходящий из в «Альпин», набрал десять штрафных баллов и является лидером «Формулы-1» по данному показателю. Если Гасли заработает еще два балла до мая, то будет дисквалифицирован на один этап.

«Я стараюсь не думать [об этом], потому что не считаю себя глупым или опасным гонщиком. Попытаюсь действовать осторожнее в плане глупых штрафных баллов, скажем так – из-за процедурных вещей и тому подобного. Так что постараюсь справиться.

Полагаю, мой подход в гонках не изменится, и я очень надеюсь, что в течение зимы пересмотрят старую систему. Не думаю, что проблемы возникнут только у меня, если все так продолжится. Жаль будет, если четыре или пять пилотов получат дисквалификацию на гонку», – сообщил Гасли.

Ближайшими преследователями Пьера на старте сезона-2023 будут гонщик Ланс Стролл (восемь штрафных баллов), Алекс Албон из (семь), а также представители «Альпин» (шесть) и Эстебан Окон (пять).

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