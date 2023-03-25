Андреа Стелла: «У соперников «Ред Булл» нет оправданий, нужно прибавлять»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Мерседес Андреа Стелла Астон Мартин Альпин Авто

Андреа Стелла призвал конкурентов «Ред Булл» бросить вызов чемпионам.

По словам руководителя «Макларена», теперь мяч на стороне конкурентов австрийской команды, и они должны придумать, как сократить отставание.

«В предыдущие годы случались сезоны с феноменальной плотностью борьбы за победу. Возможно, придется признать, что в этом сезоне будет доминировать одна команда. Но сейчас у нас есть вся информация, есть возможность посмотреть на машину, и, на мой взгляд, оправданий для команд нет – нельзя сказать, что мы не знаем, что делать.

Я продолжаю повторять: скорее дело в других командах, нужно прибавить. Если ты быстрее, то выигрываешь гонки – такой у нас спорт. Не думаю, что есть простое решение», – сообщил специалист.

Стелла предположил, что сокращение количества прогонов в аэротрубе из-за штрафа не станет сильным ударом для «Ред Булл»:

«Похоже, у команды достаточно большое преимущество, поэтому влияние будет не слишком серьезным. Такие у меня ожидания. Но я также ожидаю, что для других коллективов это станет источником вдохновения не только с моральной точки зрения, но и с технической.

Сезон длинный, и есть время претворить данную информацию в обновления. Так что я бы ожидал, что к концу сезона эта группа приблизится к «Ред Булл».

Астон Мартин»] показывает, что прорывы возможны. В каком-то смысле разрывы сократились, если не считать «Ред Булл». Так что, если совершил скачок, можно бороться за хорошие очки. «Астон», похоже, понял, какие концепции верны, и пошел в этом направлении.

Где находится «Макларен»? С пятого места по последнее все так плотно, разрывы крошечные. Я бы не стал точно указывать, где мы. Безусловно, «Ред Булл», «Феррари», «Астон» и «Мерседес» на шаг впереди. Пожалуй, «Альпин» тоже. А мы и все остальные чрезвычайно близки».

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1 комментарий

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langoth
А у сопреников Альфа Таури и Хааса в борьбе за последнее место оправдания есть?
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