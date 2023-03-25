Кристиан Хорнер: «Соперники будут замышлять, как замедлить «Ред Булл»

не согласен, что «Ред Булл» обеспечен титул в «Формуле-1» в 2023 году.

По словам руководителя команды, соперники не дремлют и начнут предпринимать меры.

«Всегда что-то случается – техническая директива или нечто, меняющее расклад сил. Можно не сомневаться, что другие команды будут замышлять, как нас замедлить. Это часть игры. Когда ты через такое проходишь, лучше понимаешь, как с подобным справляться», – заявил Хорнер.

Кристиан также пожаловался на то, что превышение потолка расходов со стороны «Ред Булл» в 2021 году восприняли негативно:

«Это нас запятнало. Такие вещи используют конкуренты. Один из них контактировал с нашими спонсорами и объяснял, что мы придаем их брендам дурной имидж. Это было сделано исподтишка.

Моя жена всегда говорит, что от похлопывания по спине до пинка под зад всего шесть дюймов. Это как шоу The Kardashians на колесах. Важно, чтобы тебе самому было комфортно от собственных решений. Так я живу свою жизнь».

Менеджер предположил, что «Ред Булл» лучше воспринимали бы в Великобритании, «если бы у нас был британский пилот, как в кое-какой команде из Бракли».

«Нас слишком легко представить плохими парнями», – добавил Хорнер.

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