Фернандо Алонсо о шансах «Астон Мартин» выиграть Гран-при: «Для этого нам потребуется небольшая помощь со стороны «Ред Булл»

Теги Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о шансах команды выиграть гонку в нынешнем сезоне.

Алонсо поднимался на подиум по итогам двух первых Гран-при сезона и Макс Ферстаппен предположил, что Алонсо и «Астон Мартин» определенно являются претендентами на победы.

Алонсо же заявил, что, объективно оценивая ситуацию, шансы на победу у «Астон Мартин» появятся только при возникновении непредвиденных проблем у «Ред Булл».

«Да. Но для этого нам потребуется небольшая помощь со стороны «Ред Булл». Но рано или поздно это должно случиться, не может же «Ред Булл» постоянно финишировать на 1-2 месте.

Однажды у них произойдет заминка на пит-стопе, однажды может начать барахлить коробка передач. Например, в субботу у Макса сломалась машина. Если бы эта поломка возникла в воскресенье, им бы пришлось сойти.

Так что да, впереди еще будут трассы, где нам помогут обстоятельства, где может вмешаться фактор надежности. И я надеюсь, что в этих гонках мы сможем этими возможностями воспользоваться», – рассказал Алонсо.

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9 комментариев

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Евгений Потапенко
Вполне здраво рассуждает, надо только всегда быть наготове, и воспользоваться шансом.
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Рнпрл Аари
В прошлом году у них в начале сезона все проблемы вылезли, удачно решили и дальше практически без проблем
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Minuvert
Ответ Великий Алонсо
Феррари и Мерседес тоже этого ждут. Я не вижу преимущества АМ над ними, так что выиграть будет очень сложно
Фернандо в двух первых гран-при на подиуме, в Джидде Расселу 5 секунд привез, Стролл однорукий может составлять конкуренцию Феррари и Мерсу, ну как же нет преимущества?
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Великий Алонсо
Феррари и Мерседес тоже этого ждут. Я не вижу преимущества АМ над ними, так что выиграть будет очень сложно
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anat0lievich
С такой разницей с скорости на прямых, возможно, только в Монако у Алонсо будут хорошие шансы на классе вынести РБ.
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Андрей Герасимов
Помощь всегда может прийти, откуда не ждёшь,Фернандо..
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melmi
Ответ Arti22
Я всё жду когда Чеко психанёт и протаранит Макса аля Рик в Баку. Тогда дед будет счастлив
На начало того сезона у Чеко тоже были шансы и подобия борьбы . Потом машину настроили под Макса и Перес уже так не ехал и боролся за 2 место с Леклером.
Думаю примерно такое мы увидим и в этом сезоне
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Arti22
Я всё жду когда Чеко психанёт и протаранит Макса аля Рик в Баку. Тогда дед будет счастлив
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melmi
Объективно
Если не фактор поломки/косяка команды -на начало сезона РБ обыграть нереально
Нужно ждать свой шанс и не упустить его
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