Фернандо Алонсо о шансах «Астон Мартин» выиграть Гран-при: «Для этого нам потребуется небольшая помощь со стороны «Ред Булл»

Пилот «Астон Мартин» поделился мнением о шансах команды выиграть гонку в нынешнем сезоне.

Алонсо поднимался на подиум по итогам двух первых Гран-при сезона и предположил, что Алонсо и « » определенно являются претендентами на победы.

Алонсо же заявил, что, объективно оценивая ситуацию, шансы на победу у «Астон Мартин» появятся только при возникновении непредвиденных проблем у « ».

«Да. Но для этого нам потребуется небольшая помощь со стороны «Ред Булл». Но рано или поздно это должно случиться, не может же «Ред Булл» постоянно финишировать на 1-2 месте.

Однажды у них произойдет заминка на пит-стопе, однажды может начать барахлить коробка передач. Например, в субботу у Макса сломалась машина. Если бы эта поломка возникла в воскресенье, им бы пришлось сойти.

Так что да, впереди еще будут трассы, где нам помогут обстоятельства, где может вмешаться фактор надежности. И я надеюсь, что в этих гонках мы сможем этими возможностями воспользоваться», – рассказал Алонсо.

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