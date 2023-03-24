«Фернандо всегда старается действовать непредсказуемо, пытается манипулировать соперником». Уэббер – о лучших гоночных качествах Алонсо

Теги Фернандо Алонсо Марк Уэббер Формула-1 Астон Мартин Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер рассказал, какие качества отличают Фернандо Алонсо и делают одним из лучших гонщиков чемпионата.

«Фернандо всегда старается действовать непредсказуемо. В хорошем смысле этого слова. Борясь честно. А также он старается манипулировать тобой, заставляет менять траектории движения болида так, чтобы ты оказывался в потоке «грязного воздуха».

Фернандо – тот гонщик, который постоянно думает о том, как ему максимально осложнить жизнь сопернику. Как при обороне, так и при атаке. И он в этом невероятно хорош! Я смог очень многому у него научиться, пока мы вместе гонялись. Иногда победителем выходил он, иногда я. Но его всегда отличало особое умение сочетать в себе высокую скорость и непредсказуемость действий», – рассказал Уэббер.

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2 комментария

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Орбит Орбит
иногда ты выходил победителем только благодаря Ньюи
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Minuvert
Интересно было бы послушать мысли Марка про Феттеля)
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