«Фернандо всегда старается действовать непредсказуемо, пытается манипулировать соперником». Уэббер – о лучших гоночных качествах Алонсо
Бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер рассказал, какие качества отличают Фернандо Алонсо и делают одним из лучших гонщиков чемпионата.
«Фернандо всегда старается действовать непредсказуемо. В хорошем смысле этого слова. Борясь честно. А также он старается манипулировать тобой, заставляет менять траектории движения болида так, чтобы ты оказывался в потоке «грязного воздуха».
Фернандо – тот гонщик, который постоянно думает о том, как ему максимально осложнить жизнь сопернику. Как при обороне, так и при атаке. И он в этом невероятно хорош! Я смог очень многому у него научиться, пока мы вместе гонялись. Иногда победителем выходил он, иногда я. Но его всегда отличало особое умение сочетать в себе высокую скорость и непредсказуемость действий», – рассказал Уэббер.
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