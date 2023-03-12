Комментатор «Ф-1» Лэйзенби о переходе Хэмилтона: «Если «Феррари» станет уверенно быстрее «Мерседеса», я бы не стал ничего исключать»

Комментатор «Формулы-1» на Sky Sports Саймон Лэйзенби не стал исключать возможный уход из « ».

По мнению Лэйзенби, Хэмилтон может всерьез рассмотреть вариант с переходом в «Феррари», если будет видеть в этом свой лучший шанс выиграть восьмой чемпионский титул.

«Я бы не стал ничего исключать. Мне кажется, если кто-то и заслужил шанс оказаться за рулем действительно конкурентоспособной машины, чтобы бросить вызов – так это Льюис Хэмилтон.

Льюис не перейдет в « » пока за команду выступает Макс. А о выступлении за «Феррари» в конечном счете мечтают все гонщики. И в прошлом Льюис уже говорил о том, что хотел бы попробовать себя в «Феррари». Если «Феррари» станет уверенно быстрее «Мерседеса», я бы не стал ничего исключать», – рассказал Лэйзенби.

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