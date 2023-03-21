Спортивный директор «Альпин» о штрафах Окона и Алонсо: «Драконовские правила. «Ф-1» обсудит этот вопрос»

Спортивный директор « » Алан Пермейн предложил пересмотреть регламент «Формулы-1».

По мнению Пермейна, необходимо изменить подход к некорректному расположению машины на решетке. На первом этапе в за такое нарушение оштрафовали пилота французской команды , в Саудовской Аравии – его бывшего напарника , ныне выступающего за « ».

В обоих случаях пилотов наказали за то, что они слегка сместились в сторону от стартового слота. Решение основаны на фразе, добавленной в Международный спортивный кодекс в 2022 году: в пункте утверждается, что «никакая часть контактного пятна передних шин не должна находиться вне линий (передней и боковых) в момент стартового сигнала». Это дополнение перекочевало и в Спортивный регламент «Ф-1» 2023 года.

В правилах не прописаны размеры слота, однако гоночный директор «Ф-1» Нильс Виттих сообщил командам о введении стандартной ширины.

«На мой взгляд, это немного драконовские меры, эти новые правила, касающиеся попадания болида в слот. Никто не получает преимущества, если смещается в сторону на десять сантиметров. Я этого не понимаю.

А слоты можно нарисовать столь угодно широкими, в регламенте это не указано, похоже. Не знаю, пересмотрят ли правило, но давать штрафы за то, что колесо заехало за линию, если пилоты линий не видят – мне кажется, это жестко и неоправданно.

Эстебан всю неделю был на этом сосредоточен. Он сказал, что когда приехал на решетку [на Гран-при Саудовской Аравии], то понятия не имел, где находится. Ты ничего не видишь. Это странно.

Уверен, мы обсудим этот вопрос – можно поднять его на собрании [Спортивного консультационного комитета «Ф-1»] на этой неделе», – сообщил специалист.

Почему в «Ф-1» штрафуют за сдвиги на стартовых местах – хотя преимущества нет? Дело в контроле над фальстартами