Фредерик Вассер: «Первый мотор Леклера будет использован по ходу сезона»
Фредерик Вассер сообщил, что Шарль Леклер сохранил первый двигатель.
Перед Гран-при Саудовской Аравии Леклер и его напарник Карлос Сайнс получили вторые моторы. В Бахрейне Шарль сошел из-за неполадки с блоком электроники.
«Мы были вполне уверены в том, что контролируем проблему, случившуюся в Бахрейне, но не хотели рисковать. Мы будем использовать первый мотор по ходу сезона.
Просто было важно провести чистый уик-энд. Так что никаких переживаний. Мы переживаем по поводу всего, но насчет двигателей – не особо», – заявил руководитель Скудерии в интервью Sky Sports.
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