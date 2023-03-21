Фредерик Вассер: «Первый мотор Леклера будет использован по ходу сезона»

Фредерик Вассер сообщил, что сохранил первый двигатель.

Перед Гран-при Саудовской Аравии Леклер и его напарник получили вторые моторы. В Бахрейне Шарль сошел из-за неполадки с блоком электроники.

«Мы были вполне уверены в том, что контролируем проблему, случившуюся в Бахрейне, но не хотели рисковать. Мы будем использовать первый мотор по ходу сезона.

Просто было важно провести чистый уик-энд. Так что никаких переживаний. Мы переживаем по поводу всего, но насчет двигателей – не особо», – заявил руководитель Скудерии в интервью Sky Sports.

«Феррари» заменила ДВС Леклеру и Сайнсу в качестве меры предосторожности

Фредерик Вассер: «Феррари» нужно не дурить себя и понять, где надо прибавить»