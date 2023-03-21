Фредерик Вассер: «Первый мотор Леклера будет использован по ходу сезона»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Гран-при Саудовской Аравии Авто

Фредерик Вассер сообщил, что Шарль Леклер сохранил первый двигатель.

Перед Гран-при Саудовской Аравии Леклер и его напарник Карлос Сайнс получили вторые моторы. В Бахрейне Шарль сошел из-за неполадки с блоком электроники.

«Мы были вполне уверены в том, что контролируем проблему, случившуюся в Бахрейне, но не хотели рисковать. Мы будем использовать первый мотор по ходу сезона.

Просто было важно провести чистый уик-энд. Так что никаких переживаний. Мы переживаем по поводу всего, но насчет двигателей – не особо», – заявил руководитель Скудерии в интервью Sky Sports.

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1 комментарий

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Dani Schestov
Мы страшно переживаем за наши моторы ... Мы не переживаем?... Мы переживаем, но за другое! В общем, Вы сами знаете, за что мы не переживаем!
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