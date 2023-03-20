Фредерик Вассер: «Феррари» нужно не дурить себя и понять, где надо прибавить»

Фредерик Вассер рассказал, о чем попросит инженеров «Феррари» после гонки в Джидде.

«Не дурить себя. Главное в текущей ситуации – понять, в чем в хороши, а что идет не так. Но нельзя дурить себя.

Необходимы изменения. Мы должны понять, где мы ошибаемся, где надо прибавить. Разговоров недостаточно, чтобы стать быстрее.

На мой взгляд, картина вполне ясная. У машины большой потенциал, но она недостаточно хороша в сравнении с «Ред Булл», потому что мы не всегда можем извлекать максимум», – сообщил руководитель Скудерии.

Вассер подвел итоги , который Карлос Сайнс завершил шестым, а Шарль Леклер седьмым после старта 12-м:

«Первый отрезок прошел довольно хорошо, Шарль отыгрался, но он ехал на «софте», и сравнивать с другими тяжело. Карлос показывал приличный темп на «медиуме» по отношению к соперникам, но на «харде» мы сильно проигрывали.

Надо понять, в чем главная проблема. Если требуются улучшения, то, безусловно, они должны касаться работы с разными комплектами».

Фредерик также высказался о сравнении «Феррари» с конкурентами:

«Сложно понять истинный потенциал « », потому что [Ферстаппен] не пробился в третий сегмент. Но у меня по меньшей мере есть ощущение, что мы сделали шаг впереди в сравнении с « » и « ».

Но потенциал – это одно, и в этом плане мы прибавили. Проблема в том, чтобы поддерживать максимальный потенциал по ходу уик-энда».

Карлос Сайнс: «Сложно найти что-то позитивное, когда мы на шестом и седьмом месте»

Шарль Леклер: «Темп «Феррари» просто недостаточно хороший»

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