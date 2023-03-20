Фредерик Вассер: «Феррари» нужно не дурить себя и понять, где надо прибавить»

Теги Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Астон Мартин Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гран-при Саудовской Аравии Авто

Фредерик Вассер рассказал, о чем попросит инженеров «Феррари» после гонки в Джидде.

«Не дурить себя. Главное в текущей ситуации – понять, в чем в хороши, а что идет не так. Но нельзя дурить себя.

Необходимы изменения. Мы должны понять, где мы ошибаемся, где надо прибавить. Разговоров недостаточно, чтобы стать быстрее.

На мой взгляд, картина вполне ясная. У машины большой потенциал, но она недостаточно хороша в сравнении с «Ред Булл», потому что мы не всегда можем извлекать максимум», – сообщил руководитель Скудерии.

Вассер подвел итоги Гран-при Саудовской Аравии, который Карлос Сайнс завершил шестым, а Шарль Леклер седьмым после старта 12-м:

«Первый отрезок прошел довольно хорошо, Шарль отыгрался, но он ехал на «софте», и сравнивать с другими тяжело. Карлос показывал приличный темп на «медиуме» по отношению к соперникам, но на «харде» мы сильно проигрывали.

Надо понять, в чем главная проблема. Если требуются улучшения, то, безусловно, они должны касаться работы с разными комплектами».

Фредерик также высказался о сравнении «Феррари» с конкурентами:

«Сложно понять истинный потенциал «Ред Булл», потому что Макс [Ферстаппен] не пробился в третий сегмент. Но у меня по меньшей мере есть ощущение, что мы сделали шаг впереди в сравнении с «Мерседесом» и «Астон Мартин».

Но потенциал – это одно, и в этом плане мы прибавили. Проблема в том, чтобы поддерживать максимальный потенциал по ходу уик-энда».

Карлос Сайнс: «Сложно найти что-то позитивное, когда мы на шестом и седьмом месте»

Шарль Леклер: «Темп «Феррари» просто недостаточно хороший»

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13 комментариев

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alex8895
Вассер: болид Феррари такой же как и Ред Булл, он тоже имеет четыре колеса, руль и т.д.Только из него мы не можем всегда извлекать максимум.
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alex8895
Ответ El_loco_97
Бахрейн: Леклер до схода уверенно 3-й, Сайнс в итоге на финише впереди обоих Мерсов и Стролла СА: оба без шансов позади обоих мерсов, не говоря уже про Алонсо Вассер: сделали шаг вперёд по сравнению с Мерседесом и Астон Мартином 🤡 It’s evolving, just backwards
Он наверное хотел сказать "отрицательный шаг вперед"
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Mixalblch
Ответ GenBardak
Кстати прикол ещё в том, что всем было понятно что хард не очень хорош (на многих болидах), но феррари, зная что это точно "про них" - не стали ничего придумывать и как обычно боялись рискнуть. Так гонки не выигрываются, так позиции не отыгрываются.
Вот это тоже удивительно. Сменили (или всё же нет?) руководителя и стратегов. Но моторы продолжают барахлить, а "стратегия" вызывает ... вопросы
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Листок яблони
Ответ El_loco_97
Бахрейн: Леклер до схода уверенно 3-й, Сайнс в итоге на финише впереди обоих Мерсов и Стролла СА: оба без шансов позади обоих мерсов, не говоря уже про Алонсо Вассер: сделали шаг вперёд по сравнению с Мерседесом и Астон Мартином 🤡 It’s evolving, just backwards
Вот именно! Полностью согласен!
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GenBardak
Ответ Mixalblch
Отрезок на харде смотреть было невозможно. Хотелось выключить трансляцию. Не для слабонервных зрелище
Кстати прикол ещё в том, что всем было понятно что хард не очень хорош (на многих болидах), но феррари, зная что это точно "про них" - не стали ничего придумывать и как обычно боялись рискнуть. Так гонки не выигрываются, так позиции не отыгрываются.
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Mixalblch
Ответ GenBardak
Хэм объехал, а дальше уже спокойно страдал. Да и не скажу что они на харде вот прям легко и просто доезжали.
Отрезок на харде смотреть было невозможно. Хотелось выключить трансляцию. Не для слабонервных зрелище
+2
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GenBardak
Ответ Mixalblch
По "стратегии" от Пирелли попал вроде. И на медиуме было бы страдание под финиш. 2 стопа? Не подвезло с СК, конечно
Хэм объехал, а дальше уже спокойно страдал. Да и не скажу что они на харде вот прям легко и просто доезжали.
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Mixalblch
Ответ GenBardak
И вот тут вопрос зачем его загнали раньше времени, если он мог запросто на медиум перейти чуть позже.
По "стратегии" от Пирелли попал вроде. И на медиуме было бы страдание под финиш. 2 стопа? Не подвезло с СК, конечно
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GenBardak
Ответ Mixalblch
Длинный отрезок на харде вчера - сплошная печаль. На софте вроде ехал Шарль бодрее
И вот тут вопрос зачем его загнали раньше времени, если он мог запросто на медиум перейти чуть позже.
+2
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Mixalblch
Ответ GenBardak
У них проблема на длинных отрезках, в квале всё ОК. В этом и загвоздка.
Длинный отрезок на харде вчера - сплошная печаль. На софте вроде ехал Шарль бодрее
+3
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+3
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GenBardak
Ответ Mixalblch
Сравнение с РБ - хорошо и амбициозно. Но вчера слили Мерседесу и АМ
У них проблема на длинных отрезках, в квале всё ОК. В этом и загвоздка.
+2
0
+2
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Mixalblch
Сравнение с РБ - хорошо и амбициозно. Но вчера слили Мерседесу и АМ
+3
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El_loco_97
Бахрейн: Леклер до схода уверенно 3-й, Сайнс в итоге на финише впереди обоих Мерсов и Стролла
СА: оба без шансов позади обоих мерсов, не говоря уже про Алонсо

Вассер: сделали шаг вперёд по сравнению с Мерседесом и Астон Мартином 🤡
It’s evolving, just backwards
+5
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