Тото Вольфф: «В предыдущей эре «Мерседес» был столь же силен, как «Ред Булл» сейчас»

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Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что нынешнее преимущество «Ред Булл» над соперниками сравнимо с тем преимуществом, которое было у «Мерседеса» в предыдущую эру гибридных двигателей:

«Думаю, в предыдущей эре мы были столь же сильны, как «Ред Булл» сейчас.

Как бы то ни было, в нашем спорте действует такой принцип. Нужно уметь отдать должное тем ребятам, кто сумел отлично поработать и превзойти других – даже если в результате этого побеждать начинает одна и та же команда, что не очень хорошо сказывается на интересе к чемпионату.

Как бы то ни было, они отлично справились с задачей, а мы нет. И теперь уже мы должны прибавлять, стремиться догонять этих ребят, чтобы гонки стали интереснее».

Также Вольфф прокомментировал опасения некоторых экспертов и болельщиков относительно того, что «Ред Булл», учитывая преимущество команды в скорости, действительно может выиграть все 23 Гран-при этого сезона:

«Я отлично помню, что такие разговоры начинались и в 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 годах. Что делает это спорт особенным – это что ради побед тебе нужно упорно работать, заслужить победу. И конечно мы сделаем все, что в наших силах, чтобы отыграться, постараемся устранить наши слабые стороны.

Сейчас наши прямые конкуренты далеко впереди, если говорить о скорости, и отыграть такое отставание будет непросто. Но здесь мы увидели, что сейчас команда определенно начала двигаться в верном направлении».

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9 комментариев

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voroninboris
там в 2016 мерсы должны были без проблем забирать все гонки, если бы не столкновение в Барселоне и проблемы в Малайзии. в другие года, даже когда доминирование было уверенное, победы других команд нельзя назвать полностью случайными и незаслуженными
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Дмитрий Дудников
Не на тот вентелятор Тото набросил, на Льюса сильно попало.
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Рнпрл Аари
РБ ещё расти и расти до топового Мерса
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grag68
Тотошка как нес всякую хрень, так и продолжает нести
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Luca di Montezemolo
У тотошки странная память, не было таких разговоров в 2017 и 2018, там сразу начали выиграть разные команды. Лучше бы со своим ведром разобрались, а то 2 год одни и те же разговоры.
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Анатолий Зубков
Мерс в те годы позволял себе ещё и не выкручивать движок на полную катушку. Самовозили с большим запасом. Ну а так, Тотоха хоть начал признавать, что у них 7 лет подряд был доминирующий болид, в отличие от сэра, который "никогда не видел более быстрого болида" и героически превозмогал в своих самых сложных гонках в истории.
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tick_tick_BOOM
Память у Тото лучше, чем у его пилота Льюиса.
Хотя у Вольффа не было такой форматирующей мозготряски как у Хэма в прошлом году из-за дельфинирования.
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alex8895
Вольфф: в предыдущие годы у Мерседеса был такой же самовоз к сейчас у Ред Булл.
Хэмилтон: Тото, ты что несешь?У нас третья по силе машина была, я на скилле затащил все победы в чемпионатах.
Вольфф: нет Льюис, не было там никакого суперскилла.Это наша самовозка все решала, мы еще уменьшали мощность, чтобы сильно не огорчать наших соперников.
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Великий Алонсо
Да ладно? Тото, глазам своим не верю, ведь сказал это! А то Хэмилтон вчера такое выдал, что просто до слёз со смеху
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