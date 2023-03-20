Тото Вольфф: «В предыдущей эре «Мерседес» был столь же силен, как «Ред Булл» сейчас»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что нынешнее преимущество «Ред Булл» над соперниками сравнимо с тем преимуществом, которое было у «Мерседеса» в предыдущую эру гибридных двигателей:

«Думаю, в предыдущей эре мы были столь же сильны, как «Ред Булл» сейчас.

Как бы то ни было, в нашем спорте действует такой принцип. Нужно уметь отдать должное тем ребятам, кто сумел отлично поработать и превзойти других – даже если в результате этого побеждать начинает одна и та же команда, что не очень хорошо сказывается на интересе к чемпионату.

Как бы то ни было, они отлично справились с задачей, а мы нет. И теперь уже мы должны прибавлять, стремиться догонять этих ребят, чтобы гонки стали интереснее».

Также Вольфф прокомментировал опасения некоторых экспертов и болельщиков относительно того, что «Ред Булл», учитывая преимущество команды в скорости, действительно может выиграть все 23 Гран-при этого сезона:

«Я отлично помню, что такие разговоры начинались и в 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 годах. Что делает это спорт особенным – это что ради побед тебе нужно упорно работать, заслужить победу. И конечно мы сделаем все, что в наших силах, чтобы отыграться, постараемся устранить наши слабые стороны.

Сейчас наши прямые конкуренты далеко впереди, если говорить о скорости, и отыграть такое отставание будет непросто. Но здесь мы увидели, что сейчас команда определенно начала двигаться в верном направлении».

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