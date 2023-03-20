Карлос Сайнс: «Мы точно знаем свои слабости – это хорошо. Но, очевидно, сейчас мы не можем сотворить чудо»

Пилот « » рассказал о проблемах болида SF-23.

По словам испанца, после Гран-при Саудовской Аравии в Скудерии пришли к выводу, что слабое выступление в Бахрейне не связано с особенностью трассы. Проблема в том, что машина «съедает резину заживо» – будь она в «чистом» или «грязном» воздухе.

«Думаю, в этом вся суть – обидно, но это важно понимать. Прямо сейчас темп болида не соответствует нашим ожиданиям. Это в принципе касается всей машины. Проблемы сохраняются и в «грязном» воздухе.

У нас были небольшие сложности. Если уже в «чистом» воздухе у нас перегреваются шины, то представьте себе вот что: мы просто съедаем их заживо. Чтобы показывать приличные времена, нам нужно быть в «чистом» воздухе.

Мы точно знаем свои слабости – это хорошо. Но, очевидно, сейчас мы не можем сотворить чудо и ускорить развитие болида. Но я знаю, что команда работает на пределе, чтобы привезти обновления, и, конечно, они улучшат наш темп», – рассказал Сайнс.

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