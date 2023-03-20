Серхио Перес: «За 10 кругов до финиша мы все равно шли в одном темпе. Атаковать не было смысла»

Пилот « » объяснил свое недоумение необходимостью атаковать в конце Гран-при Саудовской Аравии.

Перес связался с командой на заключительной стадии гонки и спросил, есть ли действительно необходимость продолжать атаковать и нагружать технику. На что получил ответ, что ему разрешается атаковать на пределе.

На тот момент у оставались гипотетические шансы все-таки догнать Переса и побороться за победу.

«Понятно, что у команды в боксах и на мостике намного больше информации, чем у нас в кокпитах. И я думаю, что команда действовала фантастическим образом, разрешив нам бороться друг с другом.

Просто мне показалось, что в тот момент в этом нет смысла – за 10 кругов до финиша гонки мы продолжали идти примерно в одном темпе. И разрыв бы никак не изменился от того, если бы мы ехали быстрее или медленнее в целом.

Я просто думал о машине. У меня начались какие-то странные вибрации и в памяти конечно же всплыло то, что случилось с Максом вчера. Думаю, команда тоже не забывала об этой потенциальной проблеме. Так что я просто хотел убедиться, что обе машины доедут до финиша и мы наберем максимально возможное количество очков», – рассказал Перес.

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