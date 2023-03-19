Фредерик Вассер: «Не очень хороший результат. Честно говоря, у нас просто не было скорости»

Теги Феррари Формула-1 Фредерик Вассер Гран-при Саудовской Аравии Авто

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги Гран-при Саудовской Аравии, признав, что команда осталась недовольна своим выступлением.

«Не очень хороший результат. Честно говоря, у нас просто не было скорости. Но из уик-энда можно вынести и положительные моменты – надежность техники, хорошую квалификационную скорость.

Мы должны понять, где находится источник нехватки этой скорости. Исходит он не от управления», – рассказал Вассер.

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8 комментариев

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Кирилл Конопельченко
Ответ bogdan fedyuk
лучше уж в ам. алонсо все таки не на долго там
Зеленым нужен свой двигатель чтобы в полной мере бороться за чемпионство. У них будут победы но не больше. Мерседес умеет доминировать и к середине сезона они точно будут второй или третьей машиной. Мерседес сможет дать ему болид равный быкам.
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Дмитрий Серебряков
Ответ Кирилл Конопельченко
Шарлю надо уходить. Мерседес перед ним крутит пятой точкой. Надо заключаться контракт. Ужасно обидно за него.
Что ему делать в мерседесе? Такое же дно в этом сезоне
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bogdan fedyuk
Ответ Кирилл Конопельченко
Шарлю надо уходить. Мерседес перед ним крутит пятой точкой. Надо заключаться контракт. Ужасно обидно за него.
лучше уж в ам. алонсо все таки не на долго там
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Кирилл Конопельченко
Шарлю надо уходить. Мерседес перед ним крутит пятой точкой. Надо заключаться контракт. Ужасно обидно за него.
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Александр -
Я вообще в шоке, за какие заслуги его из альа ромео забрали понять не могу. Он вообще знает что по итогам квалификации очки не начисляют.
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Александр -
Это как сказать: в целом секс был хорош, ведь я штаны быстро снял и носки у меня модные…
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Фанат спорта01
как машина замедлилась относительно прошлого года?
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Анатолий Зубков
В игру Феррари Бинго можно добавить парочку новых фраз.
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