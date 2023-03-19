Фредерик Вассер: «Не очень хороший результат. Честно говоря, у нас просто не было скорости»

Руководитель «Феррари» подвел итоги Гран-при Саудовской Аравии, признав, что команда осталась недовольна своим выступлением.

«Не очень хороший результат. Честно говоря, у нас просто не было скорости. Но из уик-энда можно вынести и положительные моменты – надежность техники, хорошую квалификационную скорость.

Мы должны понять, где находится источник нехватки этой скорости. Исходит он не от управления», – рассказал Вассер.

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