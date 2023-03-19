Серхио Перес: «Появление машины безопасности вновь пыталось отобрать у нас победу, но я наконец-то выиграл»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги Гран-при Саудовской Аравии, отметив, что остался очень доволен победой в гонке.

«Гонка получилась тяжелее, чем ожидалось, с появлением машины безопасности. Но мы действительно здорово отработали на первом отрезке. Появление машины безопасности вновь пыталось отобрать у нас победу – но не в этот раз. И я наконец-то выиграл.

Команда отработала фантастическим образом – парни так много трудились в этот уик-энд, у нас было довольно много механических неполадок. И я очень рад за них – теперь время праздновать.

Важно то, что у нас и правда очень быстрая, самая быстрая машина, и я этому рад. Хотя нам еще нужно поработать над стартами – мы изменили процедуру, и теперь нужно оптимизировать процесс, чтобы в будущем проводить старты лучше», – рассказал Перес.

Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен прорвался на второе место

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Богатырев
Ответ Второй глаз Ватноглазого Джо
Лично мне бы очень хотелось, чтобы господа адвентисты восьмой чашки наконец-то раскрыли тему мексиканского холопа, нещадно угнетаемого читербуллом в пользу голландского барина.
угнетён не меньше Валеры в своё время, чоужтам) Можно, конечно, вспомнить, как в 21 у Чеко детали отнимали и Максу ставили, или как Макс в прошлом году не дал напарнику второе место в чемпе занять, но в целом пофиг) Вообще я на днях писал, что у доктора тексты сильно поменялись, если пару месяцев назад он прямо говорил, что все новичики изначально занют, что их номер второй после Макса, то на этой неделе уже задвигал телеги, что Чеко имеет право выигрывать гонки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cosmonaft
Ахаха, это просто фееричный бред)) У рб отобрать победу)) Сирожа, выдыхай
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
индийский огурчик
какое отобрать победу, ты что орёшь?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Второй глаз Ватноглазого Джо
Лично мне бы очень хотелось, чтобы господа адвентисты восьмой чашки наконец-то раскрыли тему мексиканского холопа, нещадно угнетаемого читербуллом в пользу голландского барина.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Minuvert
Да, над стартами точно надо поработать, причем обоим. В целом рад за Переса, для него вышла хорошая гонка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Ровная гонка от Серхио. Если бы не хитрый Макс с бережливостью шин, то мог и временно на первое место выйти в общем зачете. Но все мы знаем, что это было бы временно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Такой
Чеко был сегодня просто красавец👌🤝
Судей в АД
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий