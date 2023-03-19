Серхио Перес: «Появление машины безопасности вновь пыталось отобрать у нас победу, но я наконец-то выиграл»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Саудовской Аравии, отметив, что остался очень доволен победой в гонке.

«Гонка получилась тяжелее, чем ожидалось, с появлением машины безопасности. Но мы действительно здорово отработали на первом отрезке. Появление машины безопасности вновь пыталось отобрать у нас победу – но не в этот раз. И я наконец-то выиграл.

Команда отработала фантастическим образом – парни так много трудились в этот уик-энд, у нас было довольно много механических неполадок. И я очень рад за них – теперь время праздновать.

Важно то, что у нас и правда очень быстрая, самая быстрая машина, и я этому рад. Хотя нам еще нужно поработать над стартами – мы изменили процедуру, и теперь нужно оптимизировать процесс, чтобы в будущем проводить старты лучше», – рассказал Перес.

Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен прорвался на второе место