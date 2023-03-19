Ландо Норрис о 19-м месте в квалификации: «Глупая ошибка в одном из самых простых поворотов»

рассказал об ошибке, повлекшей провал в квалификации в Джидде.

Гонщик « » проехал лишь один быстрый круг, после чего задел стену в последнем повороте и сломал рулевое управление. Команда не успела починить машину до конца первого сегмента, и британец стал 19-м.

«Пожалуй, это один из самых простых поворотов. Я просто ошибся, вот и все. Оправданий быть не может.

Машина здорово себя проявляла. Команда хорошо работала весь уик-энд, чтобы мы смогли извлечь чуть больше, чем в Бахрейне. Безусловно, болиду лучше подходит эта трасса, он позволял пробиться с третий сегмент. Просто глупая ошибка.

Ребята очень здорово потрудились и почти успели [починить машину]. Если бы я пробился во второй сегмент, то смог бы продолжить. Если бы случился небольшой период красных флагов… Ребята старались изо всех сил, чтобы вернуть меня на трассу. Сегодня я их подвел», – сообщил Норрис.

Ландо предположил, что в гонке пробьется вперед:

«Я уверен, что у нас приличная машина. Может, обгонять будет непросто с учетом наших сильных и слабых сторон. Но я настроен оптимистично и думаю, что могу прорваться. Безусловно, это возможно, темп у нас есть.

Просто надо воплотить это в план и воспользоваться режимами виртуальной или реальной машины безопасности. Надеюсь, они случатся и немного облегчат нам жизнь, потому что легче обгонять двух-трех соперников сразу, чем поочередно».

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