Ландо Норрис о 19-м месте в квалификации: «Глупая ошибка в одном из самых простых поворотов»

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Гран-при Саудовской Аравии Авто

Ландо Норрис рассказал об ошибке, повлекшей провал в квалификации в Джидде.

Гонщик «Макларена» проехал лишь один быстрый круг, после чего задел стену в последнем повороте и сломал рулевое управление. Команда не успела починить машину до конца первого сегмента, и британец стал 19-м.

«Пожалуй, это один из самых простых поворотов. Я просто ошибся, вот и все. Оправданий быть не может.

Машина здорово себя проявляла. Команда хорошо работала весь уик-энд, чтобы мы смогли извлечь чуть больше, чем в Бахрейне. Безусловно, болиду лучше подходит эта трасса, он позволял пробиться с третий сегмент. Просто глупая ошибка.

Ребята очень здорово потрудились и почти успели [починить машину]. Если бы я пробился во второй сегмент, то смог бы продолжить. Если бы случился небольшой период красных флагов… Ребята старались изо всех сил, чтобы вернуть меня на трассу. Сегодня я их подвел», – сообщил Норрис.

Ландо предположил, что в гонке пробьется вперед:

«Я уверен, что у нас приличная машина. Может, обгонять будет непросто с учетом наших сильных и слабых сторон. Но я настроен оптимистично и думаю, что могу прорваться. Безусловно, это возможно, темп у нас есть.

Просто надо воплотить это в план и воспользоваться режимами виртуальной или реальной машины безопасности. Надеюсь, они случатся и немного облегчат нам жизнь, потому что легче обгонять двух-трех соперников сразу, чем поочередно».

Гран-при Саудовской Аравии-2023. Квалификация. Перес выиграл поул, Леклер – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 15-й

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4 комментария

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Виктор Каменнов
Смотрим гонку в прямом эфире и участвуем в конкурсе в телеграм: @f1livetgram подписываемся))
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Геннадий Тимченко
ладно, Норрис - будет и на твоей улице праздник, если сможешь финишировать в гонке👍
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RusSt
Хоть Дэна и жаль но для команды это было верное решение как показала эта квала. Когда Норрис ошибся пиастри затащил хотя бы одну машину в q3. Дэн же в такой ситуации стартовал рядом с Ландо в хвосте обычно
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Maxxxim87
Как говорится , не жезла не гвоздя !)
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