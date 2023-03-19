Нико Росберг о трудностях «Мерседеса»: «Может быть, допущена ошибка и некоторых людей нужно убрать»

Эксперт Sky Sports и чемпион «Ф-1» 2016 года поделился мнением о положении своей бывшей команды « ».

«Не уверен, закончилась ли эра «Мерседеса», потому что Тото [Вольфф] всегда был силен в планировании будущего. И если мы сейчас посмотрим на ключевые должности, то увидим, что командой сейчас управляет новое поколение.

К примеру, Майк Элиотт теперь работает техническим директором. Когда я выступал, он отвечал за аэродинамику. И он великолепен. Так что таланты, которые есть в «Мерседесе», по-прежнему не имеют себе равных. Но в том-то и сложность.

Очень сложно сейчас принять решение. Может быть, допущена ошибка и некоторых людей нужно убрать – или что-то в этом духе. Это правда очень-очень сложно.

Для них это тяжелая ситуация. Они так привыкли к большому успеху, выиграв восемь титулов подряд. А теперь так долго пребывают в нелегком положении – и до сих пор нет никакого прогресса. Напротив, у них еще больше проблем.

Большие изменения требуют сперва сделать шаг назад, а затем – при этом уверенным быть нельзя – только надеяться, что появится большой потенциал, и двигаться вперед большими шагами, чтобы в будущем бороться за победы и чемпионат. Но это случится не завтра», – сказал Росберг.

Гран-при Саудовской Аравии-2023. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 20:00