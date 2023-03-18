Серхио Перес о поуле: «Второй круг мог выйти лучше, но я немного ошибся в четвертом повороте»

Пилот « » подвел итоги квалификации к Гран-при Саудовской Аравии.

По словам Переса, он мог бы еще улучшить свое время, но допустил небольшую ошибку на втором быстром круге. Однако времени первой попытки Пересу хватило для того, чтобы выиграть поул.

«Я немного ошибся и слишком глубоко заехал в четвертом повороте, но ничего серьезного. Первый круг получился довольно чистым. Хотя состояние трассы постоянно улучшалось, так что вторая попытка могла выйти лучше.

Начало круга всегда выходило очень непростым, учитывая сложную связку 1-2 поворотов. Там легко можно было потерять до 0,2 секунды. Особенно с учетом настроек на низкий уровень прижимной силы, которые мы используем. Чтобы оптимально проходить связки поворотов нужно было успеть прогреть шины до идеальной температуры», – рассказал Перес.

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