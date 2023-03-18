Шарль Леклер: «Счастлив ли я? И да и нет»

Пилот « » поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

Монегаск стал вторым, однако гонку он начнет 12-м из-за штрафа в десять позиций за замену мотора.

«Счастлив ли я? И да и нет. С одной стороны, это очень тяжелый уик-энд с точки зрения темпа. Думаю, я вложил все силы в быстрый круг. Ехал на пределе. С другой же стороны, «Ред Булл» на другой планете, а у нас все еще есть небольшие проблемы. Нужно продолжать работать – этим мы и занимаемся как команда.

Завтра будет нелегко. У меня штраф в 10 позиций, так что мы стартуем чуть подальше. Но тем не менее все наше внимание направлено на гонку. Надеюсь, мы прорвемся вперед как можно быстрее.

Гоночный темп выглядел довольно неплохо, но очень сложно сравнивать [сейчас с другими]. Посмотрим. Но легко не будет, потому что, как мне кажется, в гонке все будут близко друг к другу», – считает Леклер.

Гран-при Саудовской Аравии-2023. Квалификация. Перес выиграл поул, Леклер – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 15-й