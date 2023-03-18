Тото Вольфф: «Успехи «Астон Мартин» помогают «Мерседесу» понять, на каких областях болида сосредоточиться»

Теги Формула-1 Мерседес Астон Мартин Тото Вольфф Авто

Тото Вольфф рассказал, что «Мерседес» извлекает из успехов «Астон Мартин».

«Это помогает тем, что у них вся задняя часть от нашей машины – подвеска, двигатель, коробка передач. Так что мы понимаем, какие части действительно хороши, к чему мы не должны слишком придираться.

Но есть другие области, которые фундаментально отличаются, и на них нужно сосредоточиться. Мы многому можем научиться.

Команда на подъеме, добивается успеха, и теперь мы извлекаем из этого урок, а не наоборот, как происходило на протяжении многих лет», – подчеркнул исполнительный директор «Мерседеса».

Фернандо Алонсо о копировании у «Ред Булл»: «Мерседес» говорит, что «Астон Мартин» – на 50 процентов его болид»

Алонсо выдает невозможные обгоны благодаря лучшим тормозам в «Ф-1» – как «Астон Мартин» это сделал?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат спорта01
Ответ Великий Алонсо
Разве Мерседес медленнее чем АМ? Примерно наравне, просто Алонсо как гонщик быстрее чем Хамильтон. Возможно на Мерседесе Алонсо выиграл бы гонку в Бахрейне.
а однорукий Стролл быстрее Рассела?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Разве Мерседес медленнее чем АМ? Примерно наравне, просто Алонсо как гонщик быстрее чем Хамильтон. Возможно на Мерседесе Алонсо выиграл бы гонку в Бахрейне.
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий