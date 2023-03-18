Тото Вольфф: «Успехи «Астон Мартин» помогают «Мерседесу» понять, на каких областях болида сосредоточиться»

рассказал, что «Мерседес» извлекает из успехов «Астон Мартин».

«Это помогает тем, что у них вся задняя часть от нашей машины – подвеска, двигатель, коробка передач. Так что мы понимаем, какие части действительно хороши, к чему мы не должны слишком придираться.

Но есть другие области, которые фундаментально отличаются, и на них нужно сосредоточиться. Мы многому можем научиться.

Команда на подъеме, добивается успеха, и теперь мы извлекаем из этого урок, а не наоборот, как происходило на протяжении многих лет», – подчеркнул исполнительный директор « ».

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