Фернандо Алонсо о копировании у «Ред Булл»: «Мерседес» говорит, что «Астон Мартин» – на 50 процентов его болид»

возразил на жалобы представителей «Ред Булл».

Советник чемпионов и пилот Серхио Перес утверждали, что на Гран-при Бахрейна на подиум заехали «три болида «Ред Булл». Кроме этого, Марко рассказывал о «хорошей памяти» инженеров, перешедших в команду Алонсо «Астон Мартин», намекая на копирование идей у «Ред Булл».

«Мне все равно на комментарии. Я не обращаю на них внимания, а сосредоточен на собственной команде и прогрессе. Но очевидно, что между двумя машинами есть визуальные различия. И, например, «Мерседес» говорит, что болид на 50 процентов его, «Ред Булл» – что на 50 процентов его. Сложно найти более разные концепции, чем эти две. Безусловно, это означает, что ни одна из теорий не соответствует действительности.

У нас совершенно другая концепция в сравнении с этими двумя машинами, хотя визуально есть некоторые сходства между всеми болидами. Без ливреи « », « » и « » тоже будут весьма близки. Честно говоря, больше всего на нашу похожа машина «Альпин», – сказал двукратный чемпион «Формулы-1».

Серхио Перес: «Здорово, что на подиуме три машины «Ред Булл»

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