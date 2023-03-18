Фернандо Алонсо о копировании у «Ред Булл»: «Мерседес» говорит, что «Астон Мартин» – на 50 процентов его болид»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Серхио Перес Астон Мартин Хаас Альфа Ромео Альпин Авто

Фернандо Алонсо возразил на жалобы представителей «Ред Булл».

Советник чемпионов Гельмут Марко и пилот Серхио Перес утверждали, что на Гран-при Бахрейна на подиум заехали «три болида «Ред Булл». Кроме этого, Марко рассказывал о «хорошей памяти» инженеров, перешедших в команду Алонсо «Астон Мартин», намекая на копирование идей у «Ред Булл».

«Мне все равно на комментарии. Я не обращаю на них внимания, а сосредоточен на собственной команде и прогрессе. Но очевидно, что между двумя машинами есть визуальные различия. И, например, «Мерседес» говорит, что болид на 50 процентов его, «Ред Булл» – что на 50 процентов его. Сложно найти более разные концепции, чем эти две. Безусловно, это означает, что ни одна из теорий не соответствует действительности.

У нас совершенно другая концепция в сравнении с этими двумя машинами, хотя визуально есть некоторые сходства между всеми болидами. Без ливреи «Феррари», «Хаас» и «Альфа Ромео» тоже будут весьма близки. Честно говоря, больше всего на нашу похожа машина «Альпин», – сказал двукратный чемпион «Формулы-1».

Серхио Перес: «Здорово, что на подиуме три машины «Ред Булл»

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6 комментариев

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Paninaro
Ответ Alex Soul
Нет, мотор в F1 это не половина машины. В эпоху доминирование Мерса, у них был лучшый движок, но такой же движок был у Wiliiams, которая в это же время была с запасом худшей командой F1
Wiliiams была третьей в КК в 2014-2015. Как раз благодаря движку от Мерса.
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kotopandych
Ответ Alex Soul
Нет, мотор в F1 это не половина машины. В эпоху доминирование Мерса, у них был лучшый движок, но такой же движок был у Wiliiams, которая в это же время была с запасом худшей командой F1
Так Вилы каждый год строят драгстрер забывая, что на трассе кроме прямых еще и повороты есть. Еще бы они с таким подходом худшими не были.
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ibra207
Так он просто прокомментировал слова Тотохи и дока.
он же не сам это все придумал))
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Alex Soul
Ответ grag68
Ну мотор это половина машины, вот он и ляпнул про 50%от мерса)))
Нет, мотор в F1 это не половина машины. В эпоху доминирование Мерса, у них был лучшый движок, но такой же движок был у Wiliiams, которая в это же время была с запасом худшей командой F1
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grag68
Ответ Luca di Montezemolo
Словоблудие какое то, алонсо дурака из себя строит что-ли, у астона копия прошлогодней ньюивозки с кое какими изменениями и КПП, задней подвеской и мотором от Мерса.
Ну мотор это половина машины, вот он и ляпнул про 50%от мерса)))
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Luca di Montezemolo
Словоблудие какое то, алонсо дурака из себя строит что-ли, у астона копия прошлогодней ньюивозки с кое какими изменениями и КПП, задней подвеской и мотором от Мерса.
+7
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0
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