Руководитель «Мерседеса» поделился подробностями касательно проблем болида W14.

На днях пилот команды Джордж Расселл сказал, что после Гран-при Бахрейна в Брэкли (на базе « ») состоялось большое собрание. Там обсудили все актуальные проблемы и планы, как их исправить. Журналисты попросили Вольффа рассказать об этом побольше.

«В команде проводят много больших и хороших собраний – и это довольно интересно, потому что… У нас все идеально складывалось в прошлом году. Болид был все лучше и лучше, так что вопрос о концепции машины стал менее актуальным, чем следовало бы.

И теперь мы вынуждены признать, что недовольны тем, где сейчас находимся. Нам не нравится уровень прижимной силы, баланс – все это комплексная проблема. Думаю, наши собрания позволяют прояснить некоторые моменты и сфокусироваться на том, что нужно улучшить.

Мы правда очень старались заставить эту концепцию заработать, потому что полученные данные показывали, что это возможно. Мы оказались неправы. Все очень просто. Посмотрите на три быстрейшие машины, включая «Феррари», – у них всех одинаковая концепция. И она очень отличается от нашей.

Почему мы ошиблись – нам пока неясно. Мы исходили из данных, из того, что показывал симулятор. И эти данные ввели нас в заблуждение. Все, кто принимает решения в этом деле, пришли к выводу, что так больше продолжаться не может.

Мы очень старались адаптироваться, но мы не хотим ни при каких обстоятельствах держаться за эту идею, говоря: «Неважно как, но мы заставим это работать». Не хотим, потому что она не работает. Я больше не хочу терять время – и мои коллеги тоже», – сказал Тото.

У него также уточнили, придется ли «Мерседесу» менять шасси, если они выберут другую концепцию.

«Нет, думаю, о смене шасси не может быть и речи, потому что нам просто не хватит бюджета при нынешнем лимите. А вот изменения в области аэродинамики и кузова вполне вписываются в эти рамки».

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