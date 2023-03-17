Джордж Расселл: «Очевидно, «Ред Булл» впереди всех»

Теги Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о планах команды на Гран-при Саудовской Аравии.

Во второй практике британец стал пятым: он уступил Максу Ферстаппену (1-й) из «Ред Булл» 0,467 секунды. Другой пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал 11-е время.   

«Не знаю, в каких режимах ехали остальные. Очевидно, «Ред Булл» впереди всех. Но мы многому учимся – и эти знания помогут нам в средне- и краткосрочной перспективе.

За ночь мы все изучим и посмотрим, что можно сделать. Нужно подобрать максимально подходящие настройки, поскольку за одну ночь мы не прибавим на секунду – как бы мне этого ни хотелось.

Нам нужно понять, правильное ли направление мы выбрали. Но это работа ребят с базы и тех, кто собирает данные здесь. Мы же просто хотим выжать максимум из имеющегося в этот уик-энд», – сказал Расселл.   

Гран-при Саудовской Аравии-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо и Перес – в топ-3, Окон – 4-й

4 комментария

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elkipalki
Этот то чего ноет? Ладно Люсьен, у него не так много времени, чтоб взять восьмой титул. Хотя имея 6 халявных титулов из 7, ныть, что не можешь взять восьмой - это прям лютая наглость. Но хотя бы понятно почему ноет. Но Рассел вообще пока не претендент на чемпионство, а плач от него на весь мир стоит.
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Антон Якимцев
Ответ Mr.BadGuy
Когда Люк Скайвокер подорвал Звезду Смерти, он заявил в интервью, что учился водить просматривая записи гонок Алонсо
Единственный профит от этого персонажа, это такие стебные комментарии)
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Mr.BadGuy
Ответ Великий Алонсо
По скорости болида тут без вопросов, РБ самовоз лютый. По мастерству, опыту и скорости впереди всех Алонсо, быстрее чем Ферстаппен.
Когда Люк Скайвокер подорвал Звезду Смерти, он заявил в интервью, что учился водить просматривая записи гонок Алонсо
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+8
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Великий Алонсо
По скорости болида тут без вопросов, РБ самовоз лютый. По мастерству, опыту и скорости впереди всех Алонсо, быстрее чем Ферстаппен.
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