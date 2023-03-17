Джордж Расселл: «Очевидно, «Ред Булл» впереди всех»

Пилот « » рассказал о планах команды на Гран-при Саудовской Аравии.

Во второй практике британец стал пятым: он уступил Максу Ферстаппену (1-й) из «Ред Булл» 0,467 секунды. Другой пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал 11-е время.

«Не знаю, в каких режимах ехали остальные. Очевидно, «Ред Булл» впереди всех. Но мы многому учимся – и эти знания помогут нам в средне- и краткосрочной перспективе.

За ночь мы все изучим и посмотрим, что можно сделать. Нужно подобрать максимально подходящие настройки, поскольку за одну ночь мы не прибавим на секунду – как бы мне этого ни хотелось.

Нам нужно понять, правильное ли направление мы выбрали. Но это работа ребят с базы и тех, кто собирает данные здесь. Мы же просто хотим выжать максимум из имеющегося в этот уик-энд», – сказал Расселл.

Гран-при Саудовской Аравии-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо и Перес – в топ-3, Окон – 4-й