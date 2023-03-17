Льюис Хэмилтон: «Ситуация осталась прежней – мы в секунде позади»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Саудовской Аравии.
«Ситуация осталась более или менее прежней – мы в секунде, или сколько там, позади. Лично у меня проблемы были в обеих сессиях. Мы продолжим изучать детали, чтобы постараться улучшить баланс, чтобы машиной стало проще управлять.
Сейчас болидом трудно управлять, но я знаю, что все ребята упорно трудятся на базе. Так что решение проблем – это вопрос времени, нам просто нужно набраться терпения. Но в целом по скорости машина осталась на прошлогоднем уровне», – рассказал Хэмилтон.
Наш рейтинг ливрей «Ф-1»: «Мерседес» и «Феррари» сцепились за первое место, «Макларен» – разочарование года
всех выгнать и набрать черненьких+ немножко желтеньких для разнообразия :))