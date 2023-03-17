Льюис Хэмилтон: «Ситуация осталась прежней – мы в секунде позади»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Саудовской Аравии.

«Ситуация осталась более или менее прежней – мы в секунде, или сколько там, позади. Лично у меня проблемы были в обеих сессиях. Мы продолжим изучать детали, чтобы постараться улучшить баланс, чтобы машиной стало проще управлять.

Сейчас болидом трудно управлять, но я знаю, что все ребята упорно трудятся на базе. Так что решение проблем – это вопрос времени, нам просто нужно набраться терпения. Но в целом по скорости машина осталась на прошлогоднем уровне», – рассказал Хэмилтон.

Наш рейтинг ливрей «Ф-1»: «Мерседес» и «Феррари» сцепились за первое место, «Макларен» – разочарование года

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ан Кот
ясно что это происки белых конструкторов на базе!
всех выгнать и набрать черненьких+ немножко желтеньких для разнообразия :))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Из этой секунды 0.5 лично ты уступаешь, не тянет Люся уже, всё.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Якимцев
Не вы, а ты 😅
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Очнись. Там Жора всего в 5 десятых отстаёт
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dino Mariani
Это только второй год, Льюис, осталось шесть
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий