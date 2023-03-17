Серхио Перес: «Ред Булл» выглядит отлично, но конкуренция все же ощущается»

Пилот « » подвел итоги второй практики Гран-при Саудовской Аравии.

Мексиканец показал в ней третье время, в то время как лидером стал другой гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Между ними на второй строчке расположился пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Мы изучали условия – ведь понимание трассы очень важно. У нас была небольшая проблема с машиной. Надеюсь, разберемся – и тогда завтра прибавим в скорости. В целом мы выглядим отлично, но конкуренция все же ощущается. Чувствую, завтра некоторые соперники явно прибавят», – считает Перес.

Гран-при Саудовской Аравии-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо и Перес – в топ-3, Окон – 4-й