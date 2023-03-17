Тото Вольфф: «Если «Мерседес» не сможет предоставить Хэмилтону хорошую машину в ближайшую пару лет, ему нужно искать варианты»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф оценил вероятность ухода Льюиса Хэмилтона из немецкой команды.

По словам Вольффа, у Хэмилтона может появиться причина сменить команду, если он поймет, что в ближайшие годы не сможет бороться за титул вместе с «Мерседесом».

«Не думаю, что Льюис покинет «Мерседес». Сейчас он находится на том этапе карьеры, когда мы доверяем друг другу, у нас сформировалась прочная связь и несмотря на трудные времена у нас нет причин сомневаться друг в друге. Будет очень приятно, когда мы наконец выберемся из этой долины слез и вернемся к хорошим выступлениям.

Но как гонщик Льюис, если он хочет еще раз выиграть чемпионат, должен быть уверен в том, что у него есть для этого подходящая машина. И если мы не сможем доказать, что сумеем предоставить ему такую машину в ближайшую пару лет, то тогда ему нужно будет искать варианты в других командах – не думаю, что Льюис уже дошел до этой стадии, но я не расстроюсь, если через пару лет он к этому придет», – рассказал Вольфф.

Наш рейтинг ливрей «Ф-1»: «Мерседес» и «Феррари» сцепились за первое место, «Макларен» – разочарование года

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анри Карлайл
Хватит плясать вокруг этой мулатки увешанной бусами..
Она стара и больше ничего не может..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадина Уйгурова
Что ему мешает применить скилл как в 2014-2020 годах, когда он имел ведро, но 6 раз выиграл титул?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Якимцев
Это просто какой-то сюр.
Никогда ранее с гонщиками так не церемонились руководители, Боже!
Коммендаторе на него нет.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий