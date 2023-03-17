Льюис Хэмилтон: «Я знал, что «Мерседес» не там, где нужно, когда впервые увидел болид-2023»

Льюис Хэмилтон рассказал о первом впечатлении от машины «Мерседеса» на сезон-2023.

«Я слышал [от команды], что мы, пожалуй, не окажемся сразу же в числе лидеров, но будем где-то рядом. Поэтому для нас стало небольшим шоком, когда выяснилось, что ситуация другая.

Я знал, что мы не там, где нужно, когда впервые увидел болид – он все еще очень сильно отличался от машин конкурентов. Это нервный момент, но выглядел болид хорошо, цвет красивый – хотя меня не заботит цвет, если машина быстрая. Однако, надеюсь, на каком-то этапе мы добьемся того, чтобы болид позволял побеждать.

Вероятнее всего, [« »] в этом году оторвется, если только « » не сможет его остановить – подождем и посмотрим. Но, как я сказал, мы рассчитываем, что в какой-то момент сезона сократим отставание. Наверное, для борьбы за чемпионство будет поздно, но, надеюсь, получится кого-то впечатлить», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1» на .

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