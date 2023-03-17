Льюис Хэмилтон: «Я знал, что «Мерседес» не там, где нужно, когда впервые увидел болид-2023»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Гран-при Саудовской Аравии Авто

Льюис Хэмилтон рассказал о первом впечатлении от машины «Мерседеса» на сезон-2023.

«Я слышал [от команды], что мы, пожалуй, не окажемся сразу же в числе лидеров, но будем где-то рядом. Поэтому для нас стало небольшим шоком, когда выяснилось, что ситуация другая.

Я знал, что мы не там, где нужно, когда впервые увидел болид – он все еще очень сильно отличался от машин конкурентов. Это нервный момент, но выглядел болид хорошо, цвет красивый – хотя меня не заботит цвет, если машина быстрая. Однако, надеюсь, на каком-то этапе мы добьемся того, чтобы болид позволял побеждать.

Вероятнее всего, [«Ред Булл»] в этом году оторвется, если только «Феррари» не сможет его остановить – подождем и посмотрим. Но, как я сказал, мы рассчитываем, что в какой-то момент сезона сократим отставание. Наверное, для борьбы за чемпионство будет поздно, но, надеюсь, получится кого-то впечатлить», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1» на Гран-при Саудовской Аравии.

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8 комментариев

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Ма Из
Ответ Merzus21
в конце сезона мерс бы быстрее, чем в начнале, нет, хейтерок?
ну, было бы совсем удивительно, если бы в конце сезона болид был медленнее, чем в начале.
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Merzus21
Ответ _Nibelungen_
Что-то не сходится. Лювис, когда в прошлом году сливал напарнику, объяснял, что работает на благо команды и доводит до ума болид. В этом сезоне, мы видим результат "гениальных" доработок самовозократного. В целом, ничего удивительного.
в конце сезона мерс бы быстрее, чем в начнале, нет, хейтерок?
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Третий подход к снаряду
Если не заботит цвет быстрой машины, зачем заставил в черный ее покрасить (не помню, в каком году)?
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Алексей Степанюк
Да дайте же ему скорее самовоз, сэр устал превозмогать против своей команды! Никакого уважения к 5,5 кратному
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Alex Sin
Льюис ты же не самовозник как Макс, поэтому включай скилл и вперёд к 8 титулу.
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perfect10
интересно, почему рентгеновское зрение Льюиса не помогло инженерам Мерседеса построить конкурентоспособный болид? что-то здесь не так..
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_Nibelungen_
Что-то не сходится. Лювис, когда в прошлом году сливал напарнику, объяснял, что работает на благо команды и доводит до ума болид. В этом сезоне, мы видим результат "гениальных" доработок самовозократного. В целом, ничего удивительного.
+9
-3
+6
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Тёма Тёма
На всякий случай, сразу предупредил поклонников, что ничего особого не ждать))))
+2
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