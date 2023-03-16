«Пройдет как минимум несколько гонок». Джордж Расселл – о том, когда «Мерседес» может вернуться в борьбу за победы

Пилот « » поделился мнением о положении команды перед .

«После Гран-при Бахрейна было много мыслей, эмоций, разочарований, но команда очень быстро пришла в себя и собралась, оставила эмоции в стороне и прагматично начала принимать рациональные решения.

У команды определенно есть план. Мы ясно видим, где именно зимой все пошло не так. Вероятно, мы перестарались с агрессией при проектировании W13, учитывая проблемы с галопированием. А потом мы, вероятно, снова перестарались, слишком далеко зайдя в обратную сторону с W14 – слишком сильно пожертвовав скоростью в пользу избавления от галопирования. И время прохождения круга не слишком хорошо.

Конечно, подобную горечь было трудно проглотить, нехватка скорости явно не является следствием нехватки старания со стороны команды. Но «Мерседесом» было принято несколько больших решений, и мы садимся за руль немного другой машины.

Хотелось бы думать, что скорость вернется скорее раньше, чем позже, но под раньше я точно не имеют в виду этот уик-энд или один из следующих. Пройдет как минимум несколько гонок. Нам нужно быть реалистами и понимать текущее положение команды. Нас ждет несколько тяжелых гонок. «Ред Булл» сейчас очевидно в своей лиге, нам же нужно сосредоточиться на себе», – рассказал Расселл.

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